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Моя теплица. Делаем грядку-термос своими урками
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Моя теплица. Делаем грядку-термос своими урками 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Чтобы вырастить богатый и ранний урожай огурцов, нужно позаботиться о подготовке теплицы весной, но начинать подготовку грядки-термоса нужно осенью.
Как это правильно сделать? Копаем траншею, укладываем в нее пеноизол, затем наполняем растительными остатками и оставляем до весны.
Подготовка грядки-термос
Как только начинает пригревать солнце, закладываем свежий навоз, затем плодородную почву проливаем кипятком, закрываем сверху «черной» пленкой, оставляем на две недели. За это время грядка разогреется до максимальных значений.
Рассаду огурцов начинаю выращивать в марте, во второй декаде месяца. Затем переношу в теплицу. Если погода холодная, делаю дополнительное укрытие.
Рассада огурцов
С правой стороны огурцы посажены в грядку-термос, с левой стороны огурцы посажены в грядку без подогрева. Разница очевидна!
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