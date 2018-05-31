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Дагестанские чиновники хотят спать на рабочем месте
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Дагестанские чиновники хотят спать на рабочем месте 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Дагестанские чиновники хотят спать на рабочем местеС предложением принять закон, разрешающий дагестанским чиновникам спать на рабочем месте в месяц Рамадан, выступил директор Дагестанской школы управления Абдулхаким Маллаев.
«Деятельность и умственные показатели большей части госслужащих не вызывают оптимизма, а в месяц поста организм еще больше ослабевает. Если сотрудники госаппарата еще не будут иметь возможности дневного сна до обеда — ситуация станет только хуже. Многие чиновники, обращающиеся к нам, сетуют на хроническое недосыпание и утомляемость на рабочем месте», — рассказывает Маллаев информ-агентству ИА REGNUM.
Чтобы доказать всю серьезность своего решения, Маллаев подал ходатайство в парламент Дагестана и пригласил в республику президента Российской Ассоциации дневного сна и отдыха трудящихся Романа Масленникова.
Фото: сont.ws
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