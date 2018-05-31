Азар, сыграем в гольф под Москвой?

После рассказов о тренировочных базах испанцев в Краснодаре, французов в Кострове и бразильцев в Сочи мы сделали репортаж из Нахабина, где во время чемпионата мира будет жить сборная Бельгии — теневой фаворит турнира.

КРАСИВАЯ ИСТОРИЯ

Дорога в Нахабино лежит через Красногорск, вечно стоящий в пробках. Да, строят там серьезную развязку, но до середины июня точно не успеют. Есть подозрение, про такие дорожные коллапсы сборная Бельгии даже не узнает — возить участников ЧМ-2018 будут, расчищая любые дороги. Получится чуть медленнее, чем на вертолете.

Зато, когда сворачиваешь вправо с Волоколамки, начинаются леса и поля. Красота! И так до самых ворот «Москоу Кантри Клаба» — подмосковной резиденции бельгийцев.

Идея создать первое в нашей стране гольф-поле появилась в начале 70-х. Доктор Арманд Хаммер , известный американский предприниматель был приглашен в СССР ЦК КПСС . Ему был задан непростой вопрос: что необходимо сделать, чтобы привлечь западных бизнесменов? Хаммер пожал плечами: «Нужны лимузины и гольф!» И в 1988-м идея воплотилась в виде 18-луночного гольф-поля.

«И ЛУКАКУ РАДЫ БУДЕМ»

130 гостиничных номеров расположены в двух корпусах пятизвездочного отеля. Один из них полностью отдадут в распоряжение «красных дьяволов», как называют сборную Бельгии. Такое соседство не помешает обычной размеренной жизни «Москоу Кантри Клаба». Многочисленные рестораны, конференц-залы, спорткомплексы будут работать в обычном режиме. Если кто хочет свадьбу отпраздновать или день рождения, пожалуйста.

Кстати, в коттеджах и таун-хаусах тоже будут жить отдыхающие. Мест на лето уже нет, но можно посмотреть на сентябрь.

— Ждете высоких гостей? — спрашиваю охранника. Тот прикладывает палец к губам — не велено пока про них говорить — и отвечает шепотом:

— Конечно, хочется Неймара увидеть. И Месси.

— Нет, дружище, — разочаровываю собеседника. — Приедут к вам Азар и Куртуа. А еще Лукаку подтянется.

— И этим рады будем.

Отель раскинулся на гигантской площади в 120 гектаров. Это примерно 240 футбольных полей. Лес, озеро и постройки занимают около 50 га, а остальное — шикарное гольф-поле. Допускаем, что кто-то из тренерского штаба или руководителей Королевской бельгийской футбольной ассоциации любит на досуге клюшечкой помахать. Вот и выбрал для дьяволов в красных майках «Москоу Кантри Клаб». А кто не умеет — пусть научится. Люди-то спортивные, да и времени свободного между матчами много будет.

КТО ЗАЙМЕТ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ АПАРТАМЕНТЫ?

Номера здесь вполне обычные для гостиницы такой звездности. Красивая мебель из натурального дерева, естественное освещение и сочетание теплых тонов в интерьере создает прекрасные условия для отдыха. Прекрасные виды из окон отеля позволят гостям по достоинству оценить красоту парка и подмосковного леса. Есть номера категории «Стандарт», «Студия», «Люкс» и «Президентские апартаменты», которые занимают площадь аж 97,5 метра. В апартаменты, наверняка, поселится главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес

На этажах, к слову, есть даже комнаты, где в специальных установках хранится лед. Вдруг на ушибленное место кому нужно будет приложить? Или шампанское охладить. Или от жары спрятаться. В залах «Лесной» и «Лебединое озеро», которые вмещают до 100 человек, можно смело проводить установки на матчи. А если по расписанию у гостей будут восстановительные и водные процедуры, то им наверняка отдадут в полное распоряжение закрытый 25-метровый бассейн и бани-сауны. Температура воды в бассейне обычно держится в районе 26-27 градусов. Но можно сделать и потеплее.

В теплое время года можно выйти на террасу и понежиться под ласковым солнышком. Не хуже, чем у бразильцев в Сочи получится. Банный комплекс отеля включает русскую баню, турецкий хамам, зал с купелями, зону отдыха с камином и трапезную в русском стиле.

А нефутбольные гости поплещутся в открытом бассейне или в озере — не обидятся. Благо, к середине июня вся вода прогреется.

СЕЛФИ С МЕДВЕДЕМ — К ПОБЕДЕ?

С разминками и пробежками у бельгийцев проблем не будет. Русский лес с могучими соснами, елями и березами, озера и ручьи будут радовать глаз. Если кто захочет на велосипеде прокатиться — найдутся двухколесные друзья на любой вкус. Бельгия-то велосипедная страна, старается брать пример с соседней Голландии. Можно также погрести на лодочке или катамаране и даже поиграть в теннис или волейбол. Благо на территории спортивных площадок предостаточно.

А еще здесь есть сказочная полянка с теремками, избушками и деревянным медведем — куда ж без него в России! Хорошо, хоть в лесу стоит, никого не трогает, а не по улицам городов шляется. Думаем, фотографий с нашим мишкой бельгийцы наделают предостаточно. Да и вспоминать точно будут. Особенно, если после селфи победы пойдут. Заждались их в Бельгии.