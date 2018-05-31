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В Перми закрывается фитнес-студия «Стиль Жи». Что делать владельцам клубных карт?
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В Перми закрывается фитнес-студия «Стиль Жи». Что делать владельцам клубных карт? 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Фитнес-центр «Стиль Жи» открылся в ноябре 2014 года, но «проект не вышел в ноль». Сегодня, 31 мая, в клубе заявили о его закрытии.
Как пояснила 59.ru генеральный директор фитнес-центров «Колизей» и «Стиль Жи» (последний является проектом первого — прим. ред.) Наталья Волохатых, студия содержалась за счет вложенных денег собственников и за счет своего «старшего брата». В его открытие было вложено порядка 90 миллионов рублей. Но проект не окупился.
По словам Натальи Волохатых, клиенты с действующими картами «Стиль Жи» смогут посещать по ним фитнес-центр «Колизей» — без доплат и на то же количество времени, на которое были они были приобретены в студию.
— Если клиенту неудобно ходить в «Колизей», то будет возврат денег, — уточняет Наталья.
По информации 59.ru, в последнее время работники «Стиль Жи» получали зарплату с задержкой. На вопрос о задолженности перед сотрудниками Наталья ответила, что после закрытия студии будет продаваться всё оборудование и задолженности будут погашены. Всему рабочему персоналу руководство клуба предложило устроиться в «Колизей» — «мы никого не сокращаем и никого не увольняем».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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