Горчица для улучшения почвы — секрет отличного урожая

Вот такой огород мы соорудили у себя на на даче. Я называю его мой мини-чудо-огород, на котором растёт всего совсем понемногу, и нам вполне этого хватает.

У нас песчаная почва, и чтобы что-то вырастить, мы решили попробовать сделать тёплые деревянные грядки. Все эти грядки были сделаны за 3 года. Сказать, что я ими довольна — это не сказать ничего!

Растёт на моём огороде всё просто замечательно! В грядки мы засыпали чернозём, мульчирую я их скошенной травой, чтобы влага сохранялась. И обрабатывать их очень удобно весной и осенью, я просто рыхлю почву, а не перекапываю весь огород, как раньше.

Грядки деревянные, поэтому мы их обрабатывали специальной пропиткой по дереву, чтобы прослужили долго. А чтобы не росла трава между рядами, я междурядья засыпала мелким щебнем. Вот так за 3 года у меня появился мой любимый огород!

Но вот вопрос! Оказывается, на одном и том же месте не рекомендуется сажать одни и те же культуры. А как быть, если места для посадок не много? А выращивать практически мне хочется одно и то же и на одних и тех же грядках? И как же улучшить качество почвы? Ведь со временем она истощается…

Мне посоветовали посадить осенью в грядки сидераты — это такие специальные растения, которые улучшают почву и насыщают её полезными веществами. Существует много различных видов растений, но я остановила пока свой выбор на горчице.

Горчицу можно высеивать с весны до осени. Она очень быстро и дружно всходит, наращивает зелёную массу и подавляет рост сорняков. Это хорошее средство о фитофторы и парши. Её можно подсаживать к помидорам летом. А осенью в сентябре после сбора урожая ею можно засеять все грядки.

Я решила посеять горчицу осенью. Посеяла её где-то в середине сентября. Взошла она очень быстро, дня через 3. Сеять её очень удобно. Просто надо разбросать семена на почве и слегка програбить и полить. На мои грядки у меня ушло чуть больше килограмма горчицы. Стоит она не дорого, это тоже её плюс.

Я очень удивилась тому, что растёт горчица очень дружно. Осенью огород стал выглядеть красивым и ухоженным, зелёным! А когда наступили заморозки, горчица просто замёрзла. Я не стала ничего делать больше, оставила всё до весны. Весной оказалось, что грядки нужно всего лишь прорыхлить. И я снова была удивлена, тому какая почва стала рыхлая и мягкая. Говорят, что на чернозёме и палка растёт, но я бы так не сказала. Всё-таки чернозём — тяжёлая земля, особенно после дождя, она становится как камень. А после горчицы, земля стала намного рыхлее.

Посадка горчицы в качестве сидерата мне очень понравилась. Пожалуй, пока буду использовать только её. Надеюсь, что урожай в этом году меня порадует больше, чем раньше. Осенью обязательно посажу её снова. Советую и вам попробовать. Отличного вам урожая!