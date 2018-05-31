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Лоза собирается цвести, а из среза течёт сок. Что делать?
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Лоза собирается цвести, а из среза течёт сок. Что делать? 

7dach.ru 1 час назад
Здравствуйте, уважаемые эксперты. Я начинающий садовод. Посадила несколько кустиков винограда в прошлом году. Проживаю на Алтае в Барнауле. В этом году на Надежде ранец появились несколько гроздочек, я так понимаю — собрался цвести. Но после зимы не все почки проснулись, и лоза сухая и тёмная примерно на четыре почки. Приехал в гости человек, у которого виноградник, и посоветовал срезать сухую ветку до зелёного, что я и сделала. Вот итог: лоза собирается цвести, а из среза течёт сок. Я понимаю, что это вредно, но не знаю что делать. Помазала тонким слоем варом, но без толку. Помогите советом, уж очень хочется увидеть ягодки.
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