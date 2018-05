Виктория Бекхэм: «Материнство — мое главное достижение в жизни»

Имя Виктории Бекхэм у большинства ассоциируется с образом светской львицы и браком со знаменитым английским футболистом, «иконой стиля» среди спортсменов — Дэвидом Бекхэмом . Некоторые помнят её участие в популярной в 90-е годы поп-группе Spice Girls. Сейчас Виктория — успешный дизайнер одежды, эксперт в мире моды и счастливая многодетная мать.

Виктория Кэролайн Адамс родилась 14 апреля 1974 года в большой и дружной семье Энтони и Жаклин Адамс в небольшом городке Харлоу на юго-западе Англии. Её отец работал инженером-электронщиком, владел успешным бизнесом в этой сфере, доходы с которого позволяли содержать также брата Кристина и сестру Луизу.

Однако, несмотря на материальный достаток, счастливым своё детство Виктория назвать не может. Обеспеченность семьи сделала девочку настоящим аутсайдером среди сверстников: с богачкой Адамс никто не хотел играть, ей приходилось испытывать множество унижений. «…Дети буквально поднимали вещи из луж и бросали их в меня. А я просто там стояла. Никто не общался со мной. У меня не было друзей», — вспоминала поп-звезда спустя уже много лет. Также Виктория не избежала подростковых комплексов относительно собственной внешности, ведь у неё были проблемы с кожей. Настоящей поддержкой Виктории в этот непростой период жизни была дружная семья. Именно в её кругу она демонстрировала свои первые «шоу», в которых была всеми любимой звездой, меняла наряды и прически, пела и фотографировалась.

Родители поддержали страсть Виктории к творчеству и отправили дочь после школы учиться в колледж Laine Theatre Arts, где она три года занималась танцами и вокалом. Преподаватели не видели в девушке выдающихся профессиональных данных, однако отмечали невероятное трудолюбие и упорство студентки Адамс.

После череды безрезультатных кастингов Викторию, наконец, пригласили в группу Spice Girls, которая в середине 1990-х годов завоевала оглушительный успех в Британии и США.

Со своим будущим мужем Дэвидом Бекхэмом, которого часто называли самым привлекательным футболистом мира, Виктория познакомилась на матче. Девушка ничего не понимала в игре, однако сразу приметила симпатичного блондина в форме « Манчестер Юнайтед ». После игры она решилась поздравить Дэвида с победой его клуба. Так начался роман одной из самых красивых пар в мире, вскоре переросший в счастливый брак.

«Футбол, жена и дети — три кита, на которых стоит мой мир» — эту фразу на протяжении многих лет любит повторять Дэвид Бекхэм. И действительно, дети — настоящая гордость Виктории и Дэвида.

Старший сын пары Бруклин родился 4 марта 1999 года. С самого раннего детства Бекхэм-старший прививал ему любовь к футболу, обучал премудростям этой игры, однако Бруклин избрал иной путь. С сентября прошлого года он учится в одном из университетов Нью-Йорка на фотографа. «Мы так тобой гордимся, Бруклин. Прекрасные результаты за экзамены и вперед, в колледж. Мы так сильно тебя любим и будем очень скучать», — трогательно писала Виктория в своём Instagram перед отправлением любимого чада на учёбу в другой город.

Ромео Бекхэм, названный в честь героя произведения Шекспира, всерьёз увлечён теннисом, он профессионально занимается этим видом спорта, а также посещает теннисные матчи в компании звёздных родителей.

Как и у многих семей, супружеская жизнь Виктории и Дэвида складывалась не без сложностей, происходили и серьёзные кризисы, грозившие разводом. С одним из таких тяжёлых периодов связано рождение младшего мальчика Круза, которому в этом году исполнилось 13 лет.

Малыш появился на свет в очень тяжёлый для звёздной четы период. Тогда в прессе активно поползли слухи о возможном разводе. Рождение ребёнка, как признавались супруги, помогло укрепить и сохранить союз Виктории и Дэвида.

Круз — душа компании, который заряжает семью Бекхэмов энергией и позитивом. Несомненно, парень пошёл в маму — у него прослеживается тяга к творчеству. У мальчика даже есть дебютный сингл If Every Day Was Christmas, который он записал под руководством известнейшего американского продюсера — Родни Роджерса.

Долгожданная первая дочка родилась у Бекхэмов 10 июля 2011 года. Её полное имя — Харпер Севен. Заметно, что Виктория по-особому относится к воспитанию и имиджу младшей наследницы, следит буквально за каждой деталью её внешнего вида.

Виктория признается, что быть многодетной мамой не только сложно, но и очень интересно: «Общение с каждым, от сына-подростка до маленькой дочери, наполнено такой разной энергией и чувствами. Они бесконечно добрые, поразительно умные, вежливые — это подарок небес, что они у меня есть».

В семье Бекхэм царит строгая дисциплина и соблюдается режим дня. Большое внимание уделяется спорту: «Дэвид — спортсмен, и это очень сильно помогло ему в жизни. Помимо крепкого здоровья, регулярные занятия спортом подарили ему силу духа, выносливость и уверенность в себе. Мне очень хочется, чтобы наши дети были такими же».

Дэвид и Виктория часто (особенно в последние годы) появляются на светских мероприятиях, многочисленных благотворительных акциях в сопровождении собственных детей. Нельзя не заметить, насколько счастливо и органично смотрится звёздная семья. В одном из своих интервью Виктория сказала: «Материнство — мое главное достижение в жизни, главное приключение, которое не перестает удивлять и учить новому».

Карьера и семейная жизнь Виктории Бекхэм — великолепный пример работы над собой и титанического терпения. То, чего добилась эта энергичная женщина, сложно назвать подарком небес — все это щедрое вознаграждение за тот нелёгкий путь, который она проделала. При этом сама о себе Виктория говорит весьма скромно: «Я мало чем отличаюсь от любой другой работающей мамы. У меня четверо детей, но я справляюсь. Быть мамой сложно. Не существует какого-то свода правил. Но я стараюсь делать все, что в моих силах, для Дэвида и детей».