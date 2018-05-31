Алла Пугачева заложила камень на месте строительства нового госпиталя «Лапино» 

Госпиталь «Лапино» считает одним из лучших в Москве — большинство знаменитостей обращаются за медицинской помощью именно в это учреждение. Более того, именно там на свет появляются и дети отечественных звезд. За последние несколько лет «Лапино» стал одним из самых популярных роддомов в России.
Вчера в Одинцовском районе Подмосковья заложили камень в основание строительства второго корпуса клинического госпиталя «Лапино». Новый корпус сможет принять множество новых пациентов и создаст как минимум тысячу рабочих мест. Новый корпус планируют открыть уже в 2020 году.
фото: кадр из программы
На торжественную церемонию начала строительства была приглашена Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин. Именно Алла Борисовна заложила первый камень и положила начало строительству. Напомним, что госпиталь «Лапино» помог Примадонне вновь стать мамой. Четыре года назад Алла и Максим стали родителями двоих детей, которых выносила суррогатная мать.