Алла Пугачева заложила камень на месте строительства нового госпиталя «Лапино»

Госпиталь «Лапино» считает одним из лучших в Москве — большинство знаменитостей обращаются за медицинской помощью именно в это учреждение. Более того, именно там на свет появляются и дети отечественных звезд. За последние несколько лет «Лапино» стал одним из самых популярных роддомов в России.

Вчера в Одинцовском районе Подмосковья заложили камень в основание строительства второго корпуса клинического госпиталя «Лапино». Новый корпус сможет принять множество новых пациентов и создаст как минимум тысячу рабочих мест. Новый корпус планируют открыть уже в 2020 году.

фото: кадр из программы