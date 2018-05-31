Ещё
Алла Пугачева заложила камень на месте строительства нового госпиталя «Лапино»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алла Пугачева заложила камень на месте строительства нового госпиталя «Лапино» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Госпиталь «Лапино» считает одним из лучших в Москве — большинство знаменитостей обращаются за медицинской помощью именно в это учреждение. Более того, именно там на свет появляются и дети отечественных звезд. За последние несколько лет «Лапино» стал одним из самых популярных роддомов в России.
Вчера в Одинцовском районе Подмосковья заложили камень в основание строительства второго корпуса клинического госпиталя «Лапино». Новый корпус сможет принять множество новых пациентов и создаст как минимум тысячу рабочих мест. Новый корпус планируют открыть уже в 2020 году.
фото: кадр из программы
На торжественную церемонию начала строительства была приглашена Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин. Именно Алла Борисовна заложила первый камень и положила начало строительству. Напомним, что госпиталь «Лапино» помог Примадонне вновь стать мамой. Четыре года назад Алла и Максим стали родителями двоих детей, которых выносила суррогатная мать.
Teleprogramma.pro: последние новости
Анна Семенович на новом фото выглядит стройнее всех своих танцовщиц вместе взятых Любящий отец: папарацци сняли возлюбленного Ирины Шейк во время прогулки с дочерью Наташа Королева рассказала, как в 44 ей удается выглядеть на 30
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как беременная Королева рассталась с мужем52
Йогиня тренирует только голых учеников64
Все, что вам нужно знать о яйцах
Жара: микробикини снова в моде39
8 самых перспективных звездных дочерей
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
10:08
Никто не знает, почему они не стареют
Звёзды
15:57
Кого назвали самыми любвеобильными звездами
Звёзды
05:55
Как выглядят идеальные мужчины
Красота Психология
01:00
8 самых перспективных звездных дочерей
Звёзды
03:53
На это девушки смотрят в первую очередь
Психология
01:00
У Бузовой не нашли белья
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение