Почему возникает зависть и как ее победить?

Американские ученые из университета Вандербильта провели исследование, в результате которого пришли к выводу, что чувство зависти обладает особой энергетикой, способной быть эффективным двигателем в конкурентной борьбе. Но для этого необходимо научиться работать с этим противоречивым чувством.

Исследователи провели эксперимент в одной из организаций, разделив людей на две группы и предложив им одну и ту же идею к исполнению. Одной группе сказали, что она исходит со стороны компании-конкурента, а другим, что это мысль одного из сотрудников. Оказалось, что люди, которые, считали, что идея принадлежит сторонней организации, восприняли ее с большим энтузиазмом, чем те, кто был уверен, что это предложение коллеги.

Ученые далеко не в первый раз изучают чувство зависти. В 2012 году французские исследователи из Национального института здравоохранения и медицинских исследований (INSERM) и вовсе назвали зависть отклонением в работе головного мозга. Во время эксперимента ученые зафиксировали чувство зависти при помощи ФМРТ, отметив повышенную активность зеркальных нейронов в теменной доле и в перемоторной коре. Обычно эти же области помогают решать человеку, стоит ли тот или иной объект внимания или активности. Таким образом, ученые сделали вывод, что система оценки и система подражания связаны в мозге, и чем больше эта связь, тем завистливее человек. Исходя из этого, возникло предположение, что у завистников нарушена система работы мозга.

А вот немецкий специалист по предпринимательству, профессор Рейнхольд Вюрт из университета Карлсруэ и вовсе отмечает, что зависть никогда не была такой сильной, как у сегодняшнего поколения, даже несмотря на высокий уровень жизни.

«Хотя люди никогда еще не жили так хорошо, как сейчас, современное общество более чем когда-либо пронизано завистью. В Швеции, Германии и Австрии особенно часто слышишь сетования на это», — говорит он.

С ним согласна и профессор медицины из Калифорнии Бетси Коэн. По ее мнению, все последующие поколения будут еще завистливее. «Никогда еще не было столько зависти, как сегодня. И наши внуки станут еще более завистливыми, чем мы», — говорит Коэн.

Российские психологи считают зависть стратегией мышления, с помощью которой люди воспринимают мир, рассказала корреспонденту «МИР 24» врач-психотерапевт Айна Громова.

«Ревность и зависть — самые стандартные эмоции, которые мы испытываем каждый день. Они обусловлены тем, что мы постоянно сравниваем свои успехи и достижения с успехами и достижениями других людей. Мыслим мы, как правило, в этом случае так — если у меня лучше, чем у других, то я молодец. Если другие в чем-то меня обошли, то значит мне плохо, потому что зависть пошатывает не очень правильную самооценку. Это такая стратегия мышления, с помощью которой мы воспринимаем мир», — говорит эксперт.

Опять-таки если вы завидуете, не думайте, что это чувство знакомо только вам. Испытывает зависть в той или иной мере почти каждый человек, уверяет эксперт.

«Первое, что нужно для себя уяснить — это стандартная разрушительная эмоция, которую испытываем, к сожалению, мы все, за редкими исключениями. Она обусловлена тем, что мы неправильно воспринимаем себя и других людей. Эта неправильная стратегия мышления называется «несправедливое сравнение». Сравнивая себя с кем-то другим, ты обязательно обнаружишь у него что-то лучше, чем у себя, и начинается рушиться твоя самооценка, происходит эмоциональный дискомфорт. Постоянно сравнивая себя с кем-то другим, ты не становишься лучше. Завидуя другому, нет возможности продвинуться ни в каком направлении, будь оно профессиональным или личным. Ты все свои ресурсы выбросишь в топку этих эмоциональных переживаний», — говорит Громова.

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Семь шагов к успеху

Однако в большинстве случаев зависть оказывается неоправданной. Лишь изредка можно адекватно оценить результат достижений человека, который видят окружающие. Но есть у зависти и обратная сторона — это защитная реакция в виде преуменьшения успехов человека.

«Очень важно понимать, в чем несправедливость таких суждений. Мы ревнуем и завидуем, очень искаженно воспринимая успех другого человека, видя, скорее обертку, яркий красивый фантик, но мы не в состоянии адекватно сравнить свои достижения с достижениями другого, оценивая суть. Вот конкретный пример. Сосед купил себе хорошую машину. Человек ему завидует и пытается объяснить успех соседа. Например, «он сам бестолковый и ни на что не способный, но его спонсируют богатые родители». Или ему «просто повезло». И если такое оправдание найдено, то человек испытывает успокоение», — сказала Громова.

Зависть возникает гораздо реже у тех, кто задумывается, как много человеку, возможно, пришлось пережить, чтобы достигнуть сегодняшних результатов.

«Несправедливость заключается в том, что мы ограничены в убеждениях. Мы не думаем о том, каково соседу было в реальности заработать эти деньги, на которые он приобрел автомобиль. Отсюда вывод — окружающие всегда оценивают поверхностно, они не готовы пройти путь другого человека. В чужую шкуру никто не готов влезть. Мы судим по внешним признакам, не желая пройти тот путь, который прошел другой человек. В этом и есть несправедливость», — объясняет психолог.

Чтобы избавиться от зависти, для начала нужно сказать себе жесткое «стоп».

«Надо базово понимать, что ревность и зависть приносят много отрицательных, негативных моментов. Это проявления аутоагрессии. Чтобы избавиться от них, человек должен сказать себе «стоп». И, прежде всего, разобраться в причинах возникновения зависти. Именно работа с причиной, которая вызывает негативные эмоции — и есть ключ к тому, чтобы от них навсегда избавиться», — сказала Громова.

Чаще всего причинами зависти становятся неуверенность и заниженная самооценка. В этом случае психолог рекомендует начать вести дневник собственных достижений.

«Как инструмент избавления от этих причин полезен будет дневник, в который нужно записывать свои достижения. Всякий раз, как что-то особенно хорошо получилось, нужно записать в дневник и обозначить буквой «М» — мастерство. Такой способ поможет посмотреть на себя со стороны в позитивном ключе — «я молодец», «у меня многое получается».

Параллельно этому, на основании реальных достижений, не только меняется самооценка, но и растет уверенность в себе. Чем больше человек видит, какой он молодец, тем выше его уверенность в себе и меньше невротический мотив сравнения с другими. Вектор внимания будет направлен на собственные успехи и достижения, собственное планомерное развитие и предметы для гордости собой», — сказала Громова.

Победу над завистью можно будет считать успешной в том случае, если на ее месте возникло уважение. «Тогда ты будешь воспринимать успехи и достижения других людей как должное и нормальное явление. Идя своим путем, ты понимаешь, что не бывает успеха просто так. Это большой труд. Те люди, которые раньше вызывали у тебя зависть и ревность, начинают вызывать уважение. Ты понимаешь, что это большой путь, и ты тоже идешь этим путем», — заключила психолог.

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