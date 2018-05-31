Муцениеце и Прилучный больше не друзья: у пары назрели проблемы в браке

Агата Муцениеце и Павел Прилучный женаты шесть лет. До недавнего времени все были уверены, что они счастливы в браке. Пара воспитывает двух детей: сына Тимофея и дочь Мию. На своих страницах в соцсетях они часто публиковали снимки, на которы их можно увидеть с малышами. Пользователи Сети считали, что у них в семье царят гармония и понимание, но на днях они заподозрили неладное. Поклонники заметили, что супруги отписались друг от друга в соцсетях. Также Агата и Павел перестали публиковать совместные снимки. Все это навело их на мысль, что артисты находятся на грани развода. «Паша с Агатой расстались?», «Ребят, неужели вы думаете, что они могут поругаться из-за того, что Паша выставляет в свои истории каких-то актрис, что за бред», «Если муж не уважает свою жену, не ценит, слушает других, зачем такой нужен», — стали обсуждать случившееся пользователи соцсети. Многих также насторожило то, что Прилучный стал публиковать снимки не жены, а своей коллеги Лукерьи Ильяшенко . Правда, та состоит в гражданском браке с Александром Маленковым (function ($) {var $el=$ ("#insta-1774125024393102011_3026233377"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.75)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.75)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Агата отказалась отказалась комментировать ситуацию в своей семье. «Дайте людям пожить своей жизнью», — ответила она нам. Поклонники продолжают надеяться, что супруги не поссорились и вскоре объяснят, что происходит. (function ($) {var $el=$ ("#insta-1790594685476056430_15625123"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.7484375)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.7484375)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);