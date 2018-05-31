О чем молчат переработчики молока? Ситуация в НСО похожа на сговор

Сельхозпроизводители жалуются на то, что предприятия-переработчики, словно сговорившись, повсеместно существенно снизили закупочные цены на молоко. При этом ценники в магазинах не изменились.

Что происходит?

В этом году на новосибирских аграриев навалилась двойная беда: мокрый и холодный май срывает посевную, а тут ещё и молочные заводы стали принимать сырьё по 17 рублей за один литр. Что почти на 4 рубля дешевле, чем в прошлом году. Причём, такая ситуация происходит повсеместно, по всей территории региона.

«Ещё пару лет назад молочные заводы-переработчики принимали сырьё по 22-24 рубля за один литр, — говорит председатель Совета ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов НСО Юрий Шелудяков. — Эта цена позволяла развиваться, увеличивать молочное стадо. Нынешние — ниже себестоимости производства молока. Но выбора у аграриев нет — потому что предприятий по переработке в регионе по пальцам можно пересчитать. Они, можно сказать, монополисты. Поэтому и диктуют свои условия. Только никто уже из фермеров не собирается в этом году увеличивать молочное стадо. Как выжить — непонятно».

При этом розничная стоимость молока в местных магазинах не снижается. «Потому что поступает по той же стоимости, как в декабре прошлого года», — разводят руками руководители торговых сетей. Получается, что переработчики решили хорошо нагреть руки, значительно увеличив маржу? Причём, страдают при этом и аграрии, и горожане-покупатели. Но если закупочные цены подняли все местные предприятия, то ситуация очень похожа на сговор. Наша редакция сделала официальный запрос в антимонопольный комитет по этому поводу. Ждём ответ.

Река из-за бугра

Эту, мягко говоря, странную игру на понижение заметила и региональная власть. И.о. министра сельского хозяйства НСО Евгений Лещенко сообщил, что такая тенденция по снижению закупочных цен на сырое молоко во многих регионах страны. По его мнению, это связано не только с ростом производства отечественного молока, но и с тем, что нет эффективного контроля за импортом.

Россию затопила продукция из соседних государств. Ввозят не только пастеризованное, но и сухое молоко, и пальмовое масло. А что делать сибирскому фермеру — ликвидировать бурёнок? Но тогда о какой продовольственной безопасности может идти речь?

Недавно глава Новосибирской области Андрей Травников поручил разобраться с закупочными ценами на молоко. Теперь все крупные переработчики должны подготовить отчёты. «У меня не то, что подозрение, а уже устойчивое мнение, что ситуация повторяется. Она такая же, как была по зерну в ноябре-декабре, — прокомментировал Андрей Травников происходящее. — Все живем в одном регионе, говорим о патриотизме. Но почему-то кто-то пользуется ситуацией и своих коллег-смежников нагибает по ценам. Хотя мы видим, что в розничной сети для этого предпосылок нет. Мне кажется, нам нужно пообщаться серьезно с нашими переработчиками».

Обещают власти поддержать производителей молока и деньгами. Ходят слухи, что дотацию за каждый литр сданного сырого молока будет увеличена до 1 рубля. Как считают аграрии, это ничего не даст. По словам председателя племзавода «Ирмень» Юрия Бугакова, чтобы производители молока сводили концы с концами нужно, чтобы литр молока стоил 20 рублей. То есть дотация должна быть не менее 4 рублей за каждый литр.

Кстати, есть хорошая новость для покупателей. «С 1 июля 2018 года в РФ вводится электронная ветеринарная сертификация и обязательная маркировка молочной продукции. Это позволит проследить весь путь молока от поля до прилавка, — прокомментировал Евгений Лещенко. — Потребитель будет знать, сколько содержится молока в приобретённом продукте».