Ботокс против пота: как инъекции смогут заменить дезодорант?

Как лечат гипергидроз, в каких зонах можно проводить процедуру и что вызывает закупорку потовых желез на самом деле? На эти и другие вопросы ответила врач-дерматолог клиники Beauty Trend Светлана Артюхина.

В борьбе с повышенным потоотделением люди зачастую принимают радикальные меры: ищут волшебные антиперспиранты с длительным действием, садятся на строгую диету или даже принимают специальные лекарства. И это понятно — проблема действительно приносит дискомфорт, а летом еще и обостряется: пятна на одежде и неприятный запах многих беспокоят и мешают общаться с окружающими людьми. Возникает повышенная потливость (она же — гипергидроз) и от стресса, и от функциональных расстройств ряда систем в организме: например, эндокринной или нервной.

К счастью, решить проблему эффективно и надолго можно с помощью косметологии — инъекции ботокса блокируют работу потовых желез без вреда для организма. Пациенты клиники эстетической медицины и пластической хирургии Beauty Trend отмечают: процедура выполняется совершенно безболезненно, а положительный эффект сохраняется вплоть до девяти месяцев. Светлана Артюхина, дерматолог клиники, помогла разобраться, кому показано лечение гипергидроза с помощью ботокса и какого эффекта от него стоит ждать.

Светлана Львовна обладает колоссальным опытом в инъекционной косметологии. Глубокое знание анатомии и опыт более 17 лет позволяют врачу клиники Beauty Trend проводить процедуру безопасно и с максимально высоким результатом, но она не останавливается на достигнутом — посещает европейские мастер-классы и всегда в курсе новых методик и трендов в косметологии. Большинство пациентов приходят к Светлане Львовне по рекомендации друзей и родных, а это лучший показатель для врача!

Для начала, разберемся, что же такое — гипергидроз. Этот недуг характеризуется повышенным отделением, проявляющимся в таких зонах как стопы, ладони и подмышки. Есть два вида гипергидроза: общий и локализованный. Если первый возникает при воздействии высоких температур и во время сильных эмоциональных и физических нагрузках, то второй возникает именно в локальных зонах: ладонях, ступнях, подмышках и в местах, где есть крупные кожные складки. Оба эти состояния лечатся при помощи инъекций ботулотоксина типа А.

Как подготовиться к процедуре?

Перед инъекциями вам не нужно сдавать анализы, но необходимо провести пробу Минора — беспокоящую пациента зону сначала обрабатывают йодом, а потом крахмалом. Из-за химической реакции зона гипергидроза окрасится в темно-синий цвет — чем ярче он будет, тем больше в этом месте потовых желез. Именно на эту зону врачу нужно будет обратить особое внимание.

Перед процедурой нельзя использовать антиперсперанты и в зоне обработки не должно быть волосяного покрова — об этом нужно будет позаботиться заранее. Если вы сделали эпиляцию, то приходите к косметологу через 3-7 дней, в зависимости от того, как отреагирует ваша кожа. Если есть покраснения и отеки, нужно будет подождать их полного исчезновения и уже потом лечить гипергидроз. То же самое касается и эпиляции — косметолог сможет сделать инъекции ботокса между сеансами, если нет серьезных покраснений на коже. Продолжить курс эпиляции можно будет уже через две недели, но помните, что все температурные вмешательства уменьшают срок действия ботокса.

Будут ли болезненные ощущения?

У нас есть пациенты с высоким болевым порогом, которые могут вытерпеть процедуру без анестезии, но все-таки это инъекции — чтобы пациенты не испытывали неприятных ощущений, мы предлагаем нанести поверхностную анестезию.

Для этого я использую крем Эмла, с ним никаких неприятных ощущений не будет даже в чувствительных зонах подмышек и ладоней: анестезия начинает действовать через 15-20 минут после нанесения, и можно приступать к инъекциям.

Какие зоны поддаются лечению?

Чаще всего пациентов беспокоит повышенное потоотделение в зоне подмышек, ладоней и стоп. В последнем случае перед процедурой необходимо будет сделать гигиенический педикюр. На длительность проведения процедуры зона практически не влияет, но сложность работы со стопами заключается в том, что толщина рогового слоя на них больше. Зато лечение недуга на ногах уменьшит вероятность развития грибка, так как развивается он именно в условиях повышенной влажности.

Если вас беспокоит гипергидроз на спине, необходима первичная консультация с врачом — некоторые большие зоны невозможно обработать, поэтому следует установить первопричину потливости и попробовать скорректировать проблему другими способами.

Гипергидроз появляется и на лице — чаще всего страдает лоб. В этом случае проблема решается классическим способом — инъекции ботокса одновременно помогают и избавиться от потливости, и блокировать слишком активную работу лицевых мышц, тем самым предотвращая появление мимических морщин.

У 5% пациентов встречается системный гипергидроз — в этом случае мы не сможем решить проблему инъекциями, потому что придется обработать все тело, а ботулотоксин типа А все же применяется именно локально.

Закупорятся ли потовые железы?

Многие боятся раздражений и развития заболеваний — но это распространенный миф. Ботулотоксин нарушает нервно-мышечную передачу в потовых железах, в ответ на что исчезает избыточная потливость и неприятный запах. Спровоцировать закупорку пор таким образом невозможно — потовая железа перестает вырабатывать пот и в порах ничего не будет скапливаться.

Зато любимые многими антиперспиранты могут привести к такой проблеме — содержащиеся в них соли алюминия при контакте с потом начинают твердеть, в результате чего вы потеете меньше. Но, к сожалению, слишком частое использование таких дезодорантов действительно может привести к закупорке пор и развитию воспалительного процесса.

Как проводится процедура?

Когда анестезия подействовала, врач снимает остатки крема и обрабатывает зону будущей коррекции хлогексидином, затем вводится ботулотоксин типа А с помощью тонких игл. Для процедуры используются инсулиновые шприцы — их диаметр настолько мал, что кожа практически не повреждается, и поэтому множественные инъекции хорошо переносятся. Препарат вводится внутрикожно, в сами железы врач ничего не вводит — а тот факт, что ботулотоксин предварительно разводится физраствором позволяет ему совершить диффузию в пространстве и попасть даже в зоны, которые врач не прокалывает. Папулы при этом делаются в шахматном порядке, чтобы охватить всю беспокоящую зону — обработка зоны подмышек при этом займет около пяти минут.

После процедуры пациенты чувствуют себя прекрасно, никаких неприятных ощущений не возникает — даже страх перед иглами проходит после первой же инъекции. При этом эффект держится в среднем около семи-восьми месяцев.

Какие рекомендации помогут продлить эффект?

После процедуры пациентам не рекомендуется ходить в баню, сауну и солярий в течение недели. Стоит ограничить и физические нагрузки — все это повышает температуру тела, поэтому срок работы ботулотоксина может уменьшиться. Помимо этого врачи не советуют пить алкогольные напитки в течение трех дней после инъекций — они могут замедлять распространение ботокса в тканях, соответственно, уменьшать развитие эффекта.

После лечения гипергидроза в области ладоней рекомендации такие же: избегать высоких температур, а также быть внимательнее за рулем — в первые несколько дней возможно ослабление поверхностной мускулатуры. И, конечно же, рекомендуется чаще мыть руки.

Кому противопоказано лечение гипергидроза ботоксом?

Однозначно процедура противопоказана беременным и кормящим женщинами. Если у пациента есть нарушения работы внутренних органов, сахарный диабет или эндокринологические заболевания — врачи не будут вмешиваться и предлагать коррекцию гипергидроза. В этих случаях сначала рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.

При обострении хронических заболеваний коррекция гипергидроза невозможна, пока пациент не поправится. Например, во время ангины потоотделение повышено, и это может повлиять на эффект от процедуры.

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