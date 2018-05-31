Совместные роды с мужем: к чему готовиться?

О плюсах и минусах

Но для тех, кто еще только принимает решение, для начала кратко опишем основные «за» и «против» партнерских родов, которые отмечают не только сами роженицы, но и специалисты. Итак, к преимуществам совместных родов обычно относят следующие моменты:

Если партнером по родам станет муж, этот процесс поможет ему принять роль отца, осознать и прочувствовать этот момент. Практическая польза: партнер сможет сделать то, на что не будет способна женщина со схватками — принесет воды, настроит воду в душе, найдет фитбол, заменит пеленку, позовет акушерку. Совместные роды, если жена с мужем идут на это по обоюдному согласию, объединяют семью так, как это не сделает ни одно другое пережитое вместе событие. Пройти вместе через таинство родов и вместе стать свидетелями появления на свет собственного ребенка — что может еще больше сблизить мужчину и женщину? Партнер поможет отвлечься эмоционально, особенно, если он обладает хорошим чувством юмора. Партнер сможет проследить за малышом в его первые минуты жизни, пока мама будет отдыхать. А кроха сразу почувствует присутствие не только мамы, но и папы. Присутствие партнера на родах — гарантия незабываемых фотографий и даже видео первых моментов жизни малыша.

А вот недостатки, которые также стоит иметь ввиду любой паре:

Роды — зрелище не для слабонервных, и нет никакой гарантии, что оно не обернется для вашего любимого психологической травмой. Партнеру от увиденного может стать плохо в прямом смысле этого слова. Представьте: у вас схватки на самом пике, а муж упал в обморок. Так себе поддержка. Эстетическая сторона вопроса. Нельзя представить роды, пока их не переживешь, и, возможно, супругам этот процесс изначально кажется немного эстетичнее, чем он есть на самом деле. Однако вполне вероятно, что в самый важный момент роженица начнет стесняться перед партнером, откажется выполнять рекомендации врача, а мужу после увиденного сложно будет наладить интимные отношения в паре.

Все по закону

Законодательство РФ дает право на присутствие при рождении ребенка с согласия самой роженицы отцам и иным родственникам. Исключениями являются оперативное родоразрешение и отсутствие в медучреждении родзалов, рассчитанных на одну роженицу. Только у партнера на руках должна быть справка о том, что он абсолютно здоров, и письменное разрешение дежурного врача. И, внимание: статья 51 Закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» уточняет, что «реализация такого права осуществляется без взимания платы с отца ребенка или иного члена семьи». Этот момент ставит под сомнение добросовестность работы большинства отечественных родильных домов, так как у нас в стране роды вместе — услуга преимущественно платная. Пожалуй, стоит это обсудить при оформлении документов на совместные роды.

Партнерская подготовка

Врачи заинтересованы в том, чтобы муж был хорошо подготовлен к родам, если уж он решил на них присутствовать. Испуганный человек, который паникует, задает слишком много вопросов и не понимает просьбы своей супруги, в родильном зале явно будет лишним. Поэтому задача номер один — подготовить будущего папу. В помощь — специальные курсы.

В первую очередь, мужчине следует ознакомиться с периодами родов, чтобы четко знать, чем он может быть полезен на каждой стадии. Во-вторых, неплохо было бы посмотреть документальные фильмы или просто видео в интернете о том, как реально проходят роды, потому что, как мы уже отмечали, это совершенно не похоже на кадры их голливудских мелодрам. В-третьих, на занятиях партнера должны научить нескольким техникам специального массажа. Неплохим бонусом станет и личная беседа с врачом. Он заранее объяснит, что нужно знать мужу и как ему себя вести, чтобы помочь реально помочь жене. И, конечно, очень важна психологическая подготовка, ведь в родах любимая и нежная супруга может повести себя совершенно неожиданно, шокируя и без того напуганного партнера.

Заранее супругу потребуется также сдать ряд анализов. Их перечень будет зависеть от степени участия партнера в процессе и самого медучреждения. Чаще всего это результаты флюорографии, анализы на ВИЧ, гепати, сифилис и мазок на стафилококк из носа.

Партнерская помощь

Супруги вместе определяют степень участия будущего папы в процессе рождения их малыша. Вот несколько вариантов:

Партнер находится в родзале с начала первого периода и до финала родоразрешения; Партнер рядом с любимой во время схваток, а когда приходит время потуг, он покидает зал. Партнер заходит в родильный зал, только чтобы перерезать пуповину. Партнер не присутствует на самих родах, а появляется только тогда, когда малыша вытрут и помоют.

Итак, супруг поступает в роддом через приемное отделение вместе с беременной супругой, переодевается и проходит в родильное отделение, где он будет находиться до финала родов.

Напомним, роды проходят в три этапа, на каждом из которых помощь партнера может быть очень кстати.

Первый период.

Начинается еще дома или в дородовом отделении. Старт ему дают регулярные схватки и отхождение вод. Если произошел разрыв плодного пузыря, отправляться в роддом стоит немедленно, а если беременная испытывает пока лишь схватки, стоит дождаться их регулярности примерно раз в семь минут и тоже собираться в медучреждение.

При поступлении беременной жены в роддом супруг может донести за нее сумки, помочь переодеться и комфортно расположиться в палате. Далее придется засекать схватки и фиксировать их частоту и продолжительность. Схватки будут нарастать, и все важнее будет становится именно моральная поддержка партнера. Если жене захочется, приглушите свет, включите музыку, настройте воду в душе, подайте будущей маме воду. Дышите вместе с женой во время схваток, а между ними попробуйте сделать супруге массаж. Самые простые приемы для обезболивания — это сильное поглаживание области крестца, нажатия на «ямочки» на пояснице, а также трение выступающих костей таза. Наверняка, сама будущая мама много читала о том, как вести себя в первом периоде родов, поэтому она знает, что делать. Главная задача папы — просто быть рядом и поддерживать любимую.

Второй период.

Малыш вот-вот появится на свет, и его маме пора тужиться. Если партнер остается и на этот этап, он становится у изголовья специального кресла и помогает жене держать голову так, чтобы она была прижата к груди. По-прежнему стоит глубоко дыщать — набирать полную грудь воздуха и как бы направлять его в нижнюю часть живота. Следите, чтобы лицо, ноги и бедра не были напряжены. Четко говорите жене, если она неправильно выполняет команды медицинского персонала. Второй период заканчивается появлением малыша на свет, партнер может сам перерезать пуповину. Малыша ненадолго кладут маме на грудь, он пробует первые капли молока. Затем им занимаются уже акушерка и неонатолог, а новоиспеченным родителям предстоит пережить еще третий период родов.

Третий период.

Через 10-30 минут у женщины снова начнутся схватки, и выйдет послед. Задача партнера здесь — напоминать жене, что ей надо еще немного потрудиться, и также держать ей голову. После завершения родоразрешения медики будут осматривать пациентку, зашивать возможные разрывы и надрезы, а папа может побыть уже с малышом и не смущать супругу своим присутствием. В течение двух часов мама и младенец пробудут в родильном отделении, затем они отправятся в послеродовую палату, где проведут около трех-семи дней до выписки.

Кесарево сечение.

Бывает и такое, что для успешного родоразрешения врачам приходится прибегать к операции кесарева сечения. В этом случае будущего отца не пустят в операционную. Однако если хирургическое вмешательство плановое, некоторые родильные дома предоставляют возможность партнеру присутствовать при проведении операции, но за определенную и чаще всего не маленькую плату. При кесаревом сечении муж может поддержать супругу перед операцией, быть рядом во время ее проведения (как правило, при кесаревом сечении ставится эпидуральная анестезия, так что женщина находится в сознании), перерезать пуповину и первым взять на руки малыша. Отметим, что работа хирургов закрывается от пациентки и партнера специальной шторкой, так что подробности операции они видеть не будут. Реабилитация после кесарева сечения проходит сложнее, поэтому важно, чтобы в первые сутки после жизни малыша рядом был кто-то из близких, помогал новоиспеченной маме справляться со своими новыми обязанностями.

Во многих странах есть такое понятие, как «план родов», который заранее составляется супругами вместе с их врачом. Как отмечают специалисты, это — часть настроя на роды, уверенность в том, что все пройдет по сценарию и без сюрпризов. В случае с партнерскими родами, возможно, это эффективно, ведь супруг будет примерно представлять, каким должен быть следующий шаг в родах. Впрочем, это — процесс непредсказуемый, и к отклонениям от плана муж также должен быть подготовлен. Будущим родителям стоит осознать, что роды — пожалуй, будут самым экстремальным приключением, которое они переживут вместе. И если они на это решились, то командная работа здесь будет важна как ничто другое.