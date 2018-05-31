Практики наставничества в Югре обсудили на форуме «Сообщество» в Ханты-Мансийске

Ханты-Мансийск, 31 мая 2018 г. Член Общественной палаты РФ Леонид Шафиров выступил на форуме «Сообщество» в Ханты-Мансийске модератором тематической секции «Добровольцы-наставники на производстве, в социальной сфере и в муниципальном управлении: лучшие практики и новые вызовы».

"Приятно видеть, что практики наставничества на Югре укореняются в жизнь, и наставничество здесь становится настоящим институтом", — сказал он, подводя итоги дискуссионной сессии.

Он рассказал, что Агентство стратегических инициатив вместе с предприятиями из разных отраслей делают так, чтобы наставнические практики тиражировались и продолжали работать, а не превращались в дело одного дня.

"Например, было очень интересное выступление заведующей отделением клинико-экспертной работы окружного кардиологического диспансера «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» Анны Коломейцевой. Там создали совет наставничества, и приходящие на работу молодые специалисты по решению этого совета прикрепляются за наставниками, ежемесячно отчитываются о своей работе, по результатам которой наставник даже может получить какое-то материальное вознаграждение. Но, конечно, в основе все равно лежит добровольный порыв человека передавать свои знания", — рассказал Шафиров.

Помимо этого, в Югре был реализован проект краткосрочного наставничества.

"Для детей-сирот из детских домов после психологического тестирования подбирали соответствующих каждому из них наставников из числа руководителей региона. Губернатор лично была наставником у девочки — у них были одинаковые вкусы, похожее отношение к жизни, они нашли друг друга и до сих пор переписываются, встречаются, ходят друг к другу в гости", — отметил член ОП РФ.

"Но, так как проект был краткосрочным, были опасения, не будет ли у детей разочарования — два месяца они пообщались с наставниками, получили какие-то профориентационные советы, а дальше что? Ребенку было изначально сказано, что это общение будет тематическим и краткосрочным, но их отношения продолжаются до сих пор. Теперь этот проект планируется развивать в округе на уровне муниципалитетов, и этот опыт будет тиражироваться", — рассказал Шафиров.

"Интересный проект представил руководитель Центра социального предпринимательства РГСУ: они готовят социальных предпринимателей быть наставниками, потому что не каждый знает, как нужно работать с подопечным, — продолжил Леонид Шафиров. — А победитель Всероссийского конкурса наставников школьница Анна Никифорова представила свой проект «Дети учат детей». В своей маленькой школе в поселке они занимаются репетиторством, ведут канал на YouTube, дают полезные советы, и теперь уже принимают заявки от подопечных, отвечая на эти запросы".

Специально для того, чтобы мотивировать наставников делать свою работу, по инициативе Леонида Шафирова был организован конкурс публикаций о наставниках. Так, за неполный месяц поступило более 120 публикаций, рассказывающих о лучших наставниках Уральского федерального округа. Авторы лучших публикаций были отмечены и награждены на тематической сессии.

"Не секрет, что интерес к этой большой теме возрождается. В подтверждение этого указом Президента учреждена правительственная награда «За наставничество». Федеральный конкурс, который стартовал в прошлом году, был завершен в этом году. Также прошел федеральный форум, с участниками которого встретился Президент. Все это подчеркивает интерес к наставничеству в государственной власти и в муниципальном управлении. Интерес к наставничеству возрос и в коммерческом секторе — работодатели начинают понимать, что без передачи компетенций не обойтись", — отметил Шафиров.

При этом он выразил мнение, что институту наставничества нужно помогать, и для этого нужно разрабатывать и принимать нормативные документы.