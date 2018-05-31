«В отношениях боится потерять себя»: астролог о характере

Ягодка опять — сегодня любимой певице исполнилось 45 лет.

Одна из самых веселых и обаятельных исполнительниц на нашей эстраде в этот четверг отмечает красивую для любой женщины дату. В честь юбилея, с которым Наташу Королеву уже с утра пораньше поздравляют друзья, коллеги по цеху и поклонники, она поделилась в своем аккаунте в Instagram трогательными архивными страницами, а именно альбомом, в котором счастливые родители записывают первую важную информацию о новорожденном.

Так мы узнали, что родилась будущая звезда в Киеве на улице Тверской, где расположился Железнодорожный роддом, а произошло это в 3 часа 55 минут четверга, 31 мая 1973 года. Наш сайт присоединяется к поздравлениям прекрасной артистке и, вдохновившись этой записью, делает ей необычный подарок: специально для нас астролог подробно раскрыл все аспекты характера, взаимоотношений с мужчинами и даже ближайшего будущего по дате ее рождения.

Спасибо мой папуля за эту запись в моем детском альбоме!Спасибо моя мамуля что рискнула и родила меня, хоть тебе и запрещали врачи иметь второго ребнка! Спасибо мир что ты принимаешь меня такой какая я есть и удивительным образом даришь мне по жизни самые сказочные подарки, спасибо друзья что вы рядом!Спасибо огромному количеству моих поклонников чьим символом юности я являюсь, за постоянство и вашу многолетнюю преданность! Я родилась 31 мая в четверг в 3:55 аж 45 лет тому назад!Вообщем сегодня я ЯГОДКа!#деньрождения #именины #праздник #наташакоролева #45 Публикация от Наташа Королева (@natellanatella)

30 Май 2018 в 3:29 PDT — По своему характеру она очень эмоциональная и достаточно ветреная, — рассказал Wday.ru астролог, футуролог, кандидат юридических и технических наук Павел Свиридов , президент Фонда темпоральных исследований, анализа и прогноза, член-корреспондент Российской академия космонавтики имени К. Э. Циолковского. — Ей по жизни необходимы новые впечатления и контакты для общения. У нее в Близнецах — Солнце, Меркурий, Венера и Сатурн, которые поддержаны позитивными аспектами от Урана и Плутона в Весах, а от Юпитера — в Водолее. Все эти планеты относятся к воздушной стихии, а воздушная стихия предполагает легкость и общительность. Тем не менее, она — Телец по восходящему знаку. То есть в момент ее рождения на горизонте, на Востоке восходил знак Тельца и Луна попадала в первый дом. Отсюда ее домовитость. Дом для нее должен быть полной чашей — кроме того, он должен быть основательным и в нем всегда должно водиться, что поесть. Она крайне хозяйственный человек, а жить предпочитает на природе, за городом.

Ягодка опять!

— У нее и Луна, и Меркурий — быстрые по скорости, — продолжает наш собеседник. — поэтому она по жизни — торопышка, все ключевые решения принимает молниеносно, а потом уже думает. Эмоции обгоняют разум. Но и ум у нее так же довольно хваткий, поскольку Меркурий в Близнецах — это очень сильное положение. Меркурий отвечает за мышление, и он в сочетании с Сатурном и Венерой предполагает, что она достаточно расчетлива по складу своего мышления. У нее, я бы сказал, даже мужской тип мышления. Еще одна особенность ее гороскопа: Юпитер в момент рождения был стационарным, то есть не менял направления и вообще практически не двигался. Вот она по жизни постоянно и пытается реализовать принцип Юпитера, чтобы ощутить его влияние, вибрации, а Юпитер ведь — планета расширения, это познание новых культур, раздвигание границ мировоззрения, планета экспансии. Поэтому она по жизни стремится уйти за горизонт — к новым знаниям и личностному росту.

Не мама, а подружка: Наташа Королева выглядит как девочка

— Есть у нее и аспект связанный с оппозицией Нептуна к Солнцу: Нептун — в Стрельце, а Солнце — в Близнецах. Это означает, что у нее где-то в глубине души сидит страх сближения с определенным человеком. Сблизившись, она боится потерять себя: Нептун может размыть ее Солнце. Это приводит к тому, что в какой-то момент она отталкивает человека и говорит сама себе: лучше буду одна. Да, в августе она отметит 15-летие брака с Тарзаном но и в браке с Игорем Николаевым она состояла достаточно долго — девять лет. Но это формальная сторона дела, а скрытая сторона дела в том, что Наташа — достаточно умна, чтобы не педалировать свои требования, и учитывать запросы партнера. Она нашла компромисс в отношениях с партнерами, поэтому они и длятся много лет. Но в глубине себя она все же боится сближаться с другим человеком, растворяться в нем, становиться с любимым одним целым. Чтобы сохранить свою самость, она не брала фамилии мужем, а всегда оставалась Королевой. Оппозиция Нептуна и Солнца — не приговор, эта оппозиция — не квадратура, а прорабатывается поиском баланса и гармонии, это не тупик и не серьезный конфликт, когда планеты находятся в квадратуре, то есть на 90 градусов, это просто особенность ее внутреннего склада, влияющего на отношения с мужчинами.

Мнение астролога: на звезды надейся, но и сам не плошай

— Относительно ее ближайшего будущего: этот год будет для нее сложным, — предостерегает специалист. — Есть угроза кризиса, особенно в июле — первой половине августа. Летние месяцы грозятся стать для нее не самыми благоприятными, однако, предполагаю, она проведет их где-то на море, в работе над новыми проектами, так что все будет хорошо. А вот следующие годы, начиная с 2019-го, особенно 2020 — 2021, станут насыщенными в творческом плане. Будут новые подъемы и успехи, выход новых альбомов и композиций, новая интересная волна в ее карьере. Так что в 2018-м она будет копить энергию и материал для всего этого, а выстрелит она уже весной следующего. Нас ждет немало захватывающих находок, начиная от радикальной смены образа. Может, даже поиск новых партнеров. В общем, впереди у Наташи — богатая и насыщенная жизнь, и мы еще не раз про нее услышим. Хотя прослеживается и тенденция ухода в семью — в домашний мир уюта и комфорта, обычных житейских забот. Но вместе с тем ее карьера еще не завершена, и в ближайшие три года ее, а значит, всех нас, ждет что-то грандиозное.

Наташа Королева показала ножки в дерзком красном мини

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