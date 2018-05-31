«Мне нравится быть неудобной»: Полина Максимова описала свой характер

Многие знаменитости, которые становятся объектами насмешек со стороны злопыхателей, считают, что получают их незаслуженно. Но пользователи уверены — если личная жизнь выставляется напоказ, следует ожидать не только восторженных отзывов о ней. 28-летняя актриса Полина Максимова решила мотивировать людей становиться лучше и не опускаться до уровня критиканов.

Как правило, звезды шоу-бизнеса — личности довольно ранимые. Они трепетно относятся не только к своему творчеству, но и к комментариям представителей общественности. И если одни смогли «надеть броню» и абстрагироваться от негатива, который шлют недоброжелатели, то другие предпочитают периодически реагировать на колкости в свой адрес. Звезда сериала «Деффчонки» Полина Максимова решила обозначить свое мнение на этот счет: «Мне нравится быть неудобной… Я уважаю людей и их личное пространство. И требую к себе того же. К чему я это пишу? Я призываю вас, мои дорогие подписчики, быть внимательными друг к другу, думать, что говорите и главное, как вы это говорите, слушать и прислушиваться, учиться правильно воспринимать. Тогда есть шанс называться людьми».

Максимова детально описала свой характер, указав, что она довольно терпеливый человек, который не любит оправдываться и просто уходит от людей, которые предъявляют ей претензии. По словам Полины, она предпочитает молчать и гулять в одиночестве, никогда не выяснять отношений и в случае необходимости просто «вычеркивать человека из жизни». Видать, актрисе порядком надоели негативные отклики, так как она отмечает, что люди «перегибают палку», считая допустимым шутить над ней, не видя граней и надеясь на снисходительное отношение в ответ на откровенную грубость. Многим подписчикам знаменитости оказалось знакомо подобное поведение окружающих: «Учитесь отстаивать свои границы, говорите прямо о том, что вам не нравится. Если человек — ваш родственник, это не дает ему права разрушать вас». «Мне очень понравились твои мысли… Поддерживаю на все 100%… Прямо читаю и вижу в этих строках себя…» «Абсолютно согласна! Уважаю такой подход к жизни! Вы — сильная личность, так держать».

«Кто-то приходит к этой позиции через болезненный опыт. У кого-то есть мудрость изначально… Зачастую благодаря правильному воспитанию… Живем для себя, не для кого-то!» «Вы на принцессу Диану стали похожи! А по поводу мыслей — все верно сказано». «Желаю, чтобы вас окружали только хорошие люди». В последнее время Полина Максимова все чаще делится философскими рассуждениями. Она призывает не ждать случая, чтобы изменить свою жизнь, и не откладывать важные события на «потом».