Почему японские гяру заставляют своих родителей плакать

Среди всех азиатских народов японцы особенно выделяются. Это самобытный и консервативный народ с уникальной культурой — они часто смотрят на иностранцев чуть свысока, называя их «гайдзины». Для большинства жителей Японии очень важно соблюдение традиций и устоявшихся правил поведения в обществе. Но когда Япония стала перенимать западную моду, появились те, кто сделал ее своим образом жизни.

Гяру — это представительницы японского гламура. Их девиз «Биба дзибун!» (япон. «Да здравствую я!»), а в родной стране их называют «оя о накасэру» (япон. «заставляющие родителей плакать»). Разбираемся, почему эта маленькая розовая армия так раздражает японцев.

Источник: тестовое задание на вакансию «Редактор», мы все еще в поиске!

Гяру были не первыми представителями японской молодежи, которые решили противопоставить себя обществу. Их прообраз зародился в семидесятые, а окончательно субкультура сформировалась в начале 2000-х, то есть во время моды на розовые кофточки, высокие каблуки и тонны косметики. Иными словами, типичная гяру — это стереотипная «гламурная блондинка» из анекдотов с легкими признаками «японского колорита». Она не слишком умна, зато жизнерадостна, любит ночные клубы, маленьких собачек и богатых мужчин. Главная ценность в жизни гяру — стремление к роскошной и беззаботной жизни.

Японские гламурные барышни придерживаются собственных норм поведения и в речи используют собственный сленг — гяру-модзи (у него есть что-то общее с «олбанским», так называемым жаргоном «падонкафф»). Среди гяру даже выделяются отдельные касты, например гангуро (яп. «черное лицо») — это гяру, которые намеренно злоупотребляют автозагаром. Но все без исключения любят носить короткие юбки и кофты с глубоким вырезом, красить волосы в белый цвет и делать яркий макияж.

Разумеется, такое поведение в стране, где считается непристойным даже идти взявшись за руки, вызывает шок и недоумение. Особенно достается еще одним представительницам японского гламура — когяру. Так называют девушек-старшеклассниц, которые пытаются сочетать школьную форму со стилем гяру. Поскольку к внешности японской школьницы предъявляются строгие требования, когяру за один ее вид могут исключить из школы. И это, конечно, роднит их не столько с гламурными европейками, сколько с советскими панками.

Есть среди гяру и представители мужского пола, которых называют гяруо. От девушек они отличаются стилем одежды, в котором чуть больше «рока», чем во внешности розовых девиц. Но на улице таких парней встретить можно редко, в основном они попадаются на глаза в ночных клубах.

Японское общество критикует эту субкультуру за пропаганду разврата и бездуховности среди японской молодежи. Из-за вызывающего внешнего вида гяру многие японцы уверены, что они занимаются проституцией. При этом сами гяру свою причастность к продажной любви категорически отрицают.

В отличие от европеек и американок, гяру все же остаются японками с типично японскими чертами лица и телосложением. В сочетании с осветленными волосами, косметикой и вызывающими нарядами выглядят они несколько кукольно. Также не стоит забывать, что какой бы «прозападной» ни казалась гяру, в глубине ее души остались японские черты. Так что не стоит ехать в Японию с целью познакомиться с этими милашками. Даже если вы молодой миллионер с фигурой Аполлона, для них вы все равно останетесь гайдзином — чужаком, который всегда чуточку хуже соотечественника.