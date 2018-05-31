Тайны крематория: что скрывают умершие

В России есть примерно 25 крематориев, в среднем по одному на крупный город. На общем фоне отличилась густонаселенная Москва: здесь их три. Как правило, крематорий — это несколько печей для сжигания умерших и холодильники для хранения тел. Однако, всё не так новосибирском крематории. Место для утилизации тел покойных здесь превратили в культурный центр.

Жители называют территорию вокруг крематория самым уютным местом в городе. Тысячи людей посещают крематорий ради отдыха и культурного просвещения. Концертный зал, музей, парк, мини-зоопарк, экскурсионное бюро и ресторан для поминальных обедов — вот неполный перечень дополнительных услуг. Также здесь можно в прямом смысле почувствовать вкус утраты. Крематорий заключил с местной шоколадной фабрикой договор на выпуск «поминальных конфет». Под чёрно-красной упаковкой — молочный шоколад, пралине с крупинками соли.

До 2001 года в полуторамиллионном мегаполисе не было крематория. Умерших хоронили на местных кладбищах, мест на погостах не хватало. Крематорий открыл местный предприниматель Сергей Якушин . В 90-е у него обнаружили рак четвертой стадии — врачи разводили руками и говорили: «поздно». Два года Якушин думал, что умирает, пока диагноз не опровергли немецкие медики. Якушин увидел в этом «знак свыше» и решил полностью посвятить себя похоронному бизнесу. Идея крематория — культурного центра пришла почти сразу.

— Мы не хотим, чтобы люди постоянно думали о смерти. Хотим, чтобы к этому относились проще. Мысли о смерти делают человека лучше. Он понимает, что он конечен и ему нужно что-то сделать в жизни, — рассуждает директор ООО «Похоронный дом „Некрополь“.

vk.com/Новосибирский крематорий

Огромное оранжевое здание в форме полукруга, золоченый купол, витражи, скульптуры. Внешне крематорий похож на графскую усадьбу XIX века. Внутри — два зала для прощания, бальзаматорская, комната-холодильник для хранения тел, большое помещение с кремационным оборудованием, административные кабинеты. Еще один зал с огромный зал с колоннами и используют для проведения концертов. По всей длине помещения ставят кресла для зрителей. Получается вполне себе театр. Люди приходят в крематорий послушать инструментальную музыку, вокальные арии, посмотреть театрализованные представления.

Рядом с крематорием расположен единственный в России музей погребальной культуры. Это также задумка директора-оригинала Сергея Якушина. От экспонатов бросает в дрожь — чего тут только нет. Коллекция траурных платьев XIX века, настоящий гроб местного купца, древние могильные плиты, образцы праха после кремации, женский манекен, демонстрирующий все стадии разложения тела человека.

Окрестный парк похож на графские угодья — скульптуры, аллеи с цветами, беседки, малые архитектурные формы. В дальней части парка в вольере живет монгольский верблюд по кличке Фараон. Пушистый гигант отрешено смотрит на посетителей и жует несуществующую жвачку. В металлической клетке неподалеку копошатся несколько белок. В этом месте встречаются участники похоронных процессий.

Несколько месяцев назад на скамейке парка покончил жизнь самоубийством мужчина. Сбежавшиеся узнали покойного — в последний месяц этот человек каждый день гулял по территории некрополя и плакал. Он не смог пережить потерю жены, которая скончалась от рака. Тело самоубийцы положили на тот же стол, где лежала его возлюбленная. Наверное, этого он и хотел.

vk.com/Новосибирский крематорий

Специально для News.ru директор по развитию ООО „Похоронный дом Некрополь“ Дмитрий Евсиков провел по крематорию экскурсию. Он показал все и даже самое страшное — как бальзамируют и как сжигают покойников. Коленки трясутся, трупный запах мерещится даже в вестибюле.

Проходим мимо малого зала для прощаний: старушка в гробу ждёт родственников. Они уже в холле, церемония начнется через пять минут. Женщину хоронят без музыки. Это решение родственников.

Но обычно похоронные процессии сопровождает песня, похоронный марш не в тренде. Самые популярные композиции: „А знаешь, как хочется жить“, „Как упоительны в России вечера“ и „Чистые пруды“.

Бальзаматорская сегодня пустая. Одних клиентов уже кремировали, других ещё не привезли. В помещении — стерильная чистота, запахи отсутствуют полностью. Хорошая вентиляция и современные средства очистки творят чудеса. Посреди комнаты — большой металлический стол, шкафы и полки с разными снадобьями.

vk.com/Новосибирский крематорий

Дмитрий Евсиков тоже работает бальзаматором — он рассказал о предпохоронной подготовке тел. Через полчаса после кончины мертвый человек становится опасным для живых. От него могут передаваться более 40 заболеваний.

Первый этап обработки тела — дезинфекция растворами. Как только сотрудники получают клиента, они его обрабатывают специальными составами. Тело полностью обеззараживают снаружи, а потом бальзамирование — спецрастворы запускаются в тело усопшего с помощью инъекций. Эти вещества убивают все живое и на время останавливают процесс разложения. Третий этап — макияж, красят и мужчин, и женщин. Через час после смерти человек начинает покрываться трупными пятнами синего и зеленого цвета, а это зрелище не для слабонервных. Количество декоративной косметики поражает: столько нет даже в салонах красоты.

У родственников покойных есть два варианта наблюдения на выбор: смотреть, как в печи сжигают их близкого или уйти на том этапе, когда его оправляют на кремацию. Зал с печами отделяет от комнаты просмотра бронированное стекло. Его можно бить ногами, выдержит. Сделано это специально.

— Люди в состоянии горя условно больные, человек испытывает настолько большое потрясение, что организм может выдавать совершенно уникальные вещи — от физических каких-то проявлений до гнева агрессии или мат. Многие проходят потом, извиняются, — пояснил Евсиков.

vk.com/Новосибирский крематорий

Сотрудники крематория, которые сожгли тысячи тел, рассказывают много интересного. Рак, например, сложно выжечь даже огнём. Тело онкобольного горит на 20 минут дольше, и пламя меняет цвет — становится синеватым. А вот полные люди, наоборот, горят быстрее, поскольку жир — хорошее топливо. Кардиостимуляторы перед кремацией всегда вынимают — они взрываются и могут повредить оборудование.

Температура в печи — около 1000 градусов. Именно столько нужно для полного распада тела. Кремирование занимает от полутора до двух часов, а по окончании процедуры от человека остается пара литров праха. Его помещают в урну и передают родственникам в специальной комнатке. Это тоже целый ритуал: приглушенный свет, тихая музыка, фотография покойного, сотрудница крематория в черной шляпке с выражением неподдельного сочувствия на лице.

— Мы относимся равно одинаково как к умершему, так и к его родственникам. В других компаниях как: труп и труп, чуть ли не жмуриками называют. Стоит родственникам отвернуться, чуть ли не кидают гроб. А у нас такого нет, тело умершего человека — это священно, — подчеркнул Евсиков.

Из последних новшеств крематория — видеотрансляция похорон в интернете. За отдельную плату родственники покойного получают ссылку, вводят пароль и могут наблюдать за прощанием из любой точки света. Недавно здесь хоронили известного писателя. За процессом наблюдали и плакали родственники в США, Японии и Польше. Таковы реалии века.