«Чего вы боитесь? Эксперт — это тот, кто совершил все возможные ошибки». МНЕНИЕ

Первое решение практически никогда не может быть лучшим. Это касается личной жизни, карьеры, бизнеса. Не совершать ошибки можно только одним способом — совсем ничего не делать, но это так скучно. Джеймс Клиа, спортсмен и бизнесмен, в своем блоге на HuffPost рассказывает, почему ошибки — естественная часть нашей жизни, которой не нужно бояться. По его мнению, ошибки нужно совершать смело, но после — анализировать произошедшее и становиться лучше.

— Мы, как правило, чересчур строги к себе, когда дело доходит до принятия важных жизненных решений. Если наши первые пять романтических отношений заканчиваются расставанием, мы думаем, что нам суждено всю жизнь оставаться одинокими. Если мы заканчиваем школу, получаем образование и тратим годы на обучение работе, которую в итоге ненавидим, то чувствуем себя неудачниками, потому что не поняли этого раньше. Если у нас есть мечта написать книгу, отрыть некоммерческое предприятие, создать что-то ценное, но мы сталкиваемся с проблемами при первом же начинании, мы решаем, что просто не созданы для чего-то подобного. Думаю, что когда мы пробуем сделать что-нибудь сложное и многогранное, ошибки, на самом деле, являются сигналами к тому, что мы на правильном пути. И вот почему.

Первый выбор VS лучший выбор

По той или иной причине мы часто ожидаем, что наше первое решение будет самым верным. Но в действительности ситуация, когда ваша первая попытка заканчивается провалом, вполне нормальна. И прежде всего это касается важнейших жизненных решений.

Например:

Выбор супруга или супруги. Подумайте о своих первых отношениях. Был бы этот человек идеальным выбором в качестве спутника жизни? Давайте пойдем еще дальше и представим в этой роли вашу самую первую влюбленность. Поиск идеального партнера очень сложен, и неблагоразумно ожидать, что вы его встретите с первой же попытки. Очень редко бывает так, что первая любовь становится единственной.

Выбор карьеры. Какова вероятность, что в 22 года вы можете выбрать идеальную карьеру для себя 40-летнего? Или 30-летнего? Да даже 25-летнего? Подумайте, как много вы узнали о себе с момента детства. Мы растем и меняемся в течение всей жизни. Нет никакого смысла полагать, что трудовая часть вашей жизни будет идти как по маслу все время после получения диплома. Запуск бизнеса. Маловероятно, что ваша первая же бизнес-идея станет лучшей идеей. Скорее всего, она не будет даже просто хорошей. И это реалии предпринимательства. Когда дело доходит до сложных вопросов, таких как определение ценностей, которые вы хотите видеть в партнере или выбор карьеры, первая попытка вряд ли приведет к оптимальному решению, помните об этом.

5 уроков об ошибках

Быть неправым — не так плохо, как может показаться. Я совершил множество ошибок и извлек из этого пять главных уроков, основываясь на своем же опыте.

1. Варианты, которые кажутся плохими в ретроспективе, являются индикатором роста, а не самооценки или интеллекта.

Когда вы оглядываетесь на свои решения годичной давности, то всегда надеетесь найти самые нелепые и глупые из них, и это означает, что вы растете.

Если же вы живете в зоне комфорта и знаете, что не можете облажаться, то никогда не раскроете свой настоящий потенциал. Когда вы знаете достаточно о чем-то, чтобы с первой попытки принять оптимальное решение, вы не соревнуетесь сами с собой.

2. Если учесть, что ваше первое решение, скорее всего, будет неправильным, лучшее, что вы можете сделать — начать.

Чем быстрее вы учитесь на своих ошибках, тем скорее узнаете, как начать их избегать. В случае таких сложных вещей как отношения или предпринимательство, вам буквально нужно начать прежде, чем вы будете к этому готовы. Потому что никто не может быть абсолютно подготовленным. Лучший способ научиться — начать практиковаться.

3. Разбивайте большие задачи на маленькие.

Я не могу посмотреть на любое дело и сказать, что нужно делать. Предпринимательство — слишком обширная тема. Однако я могу взглянуть на вебсайт и подсказать, как оптимизировать его для создания email-списка, потому что это достаточно небольшая тема, чтобы я успел развить уровень знаний по ней. Если вы хотите принимать правильные решения с первой попытки, то совершенствуйтесь в более узкой сфере.

Как сказал лауреат Нобелевской премии по физике Нильс Бор, «эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности».

4. Доверять своему чутью можно лишь тогда, когда у вас есть знания или опыт.

Можно доверять своей интуиции при принятии ответственных решений только в сферах, где вы уже доказали свою компетентность. Что касается всего остального, единственный способ обнаружить что работает, а что нет — приспособиться к философии эксперимента.

5. Факт того, что неудача может случиться, не оправдывает ожидание провала

Не нужно впадать в депрессию или сдаваться просто потому, что вы можете принять парочку неверных решений. Более того, вы обязаны делать все возможное, потому что ценны именно труд и практика, даже если вас постигнет неудача.

Поймите, что не каждое решение обречено на провал, но периодические неудачи — плата за то, чтобы быть правым.

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