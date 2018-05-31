Юные дизайнеры из школы РАНХиГС создадут бренды Иванова и Юрьевца

ТАСС , 31 мая. Студенты творческого кампуса Школы дизайна Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), который открылся в Ивановской области, создадут фирменные стиль и бренд городов Иванова и Юрьевца. Соглашение о проведении кампуса в Юрьевце было подписано на Петербургском международном экономическом форуме — 2018, сообщили в четверг в пресс-службе правительства Ивановской области.

"Основным направлением практики станет изучение и популяризация историко-культурного наследия Ивановской области. Студенты, в частности, займутся созданием фирменного стиля и бренда городов Иваново и Юрьевец, разработают дизайн для оформления туристского бренда, рекламно-информационных материалов и арт-туристической карты региона", — сказали в ведомстве.

Открытие творческого кампуса предусмотрено декларацией о сотрудничестве между РАНХиГС и правительством региона, которую подписали врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский и ректор академии Владимир Мау в ходе ПМЭФ-2018. Куратором кампуса стала директор Школы дизайна РАНХиГС, арт-продюсер, основатель московского Центра современного искусства «Винзавод», советник министра культуры РФ Софья Троценко

Станислав Воскресенский на встрече со студентами отметил, что, создавая фирменный стиль и бренд Юрьевца, ребята должны понять, каким бы они хотели видеть этот город и что он значит для России.

"Нам важны ваши идеи, мысли, эскизы. Мне бы хотелось, чтобы вы прочувствовали это место и нарисовали бренд своим сердцем", — цитирует пресс-служба слова Станислава Воскресенского.