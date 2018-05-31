45-летняя Наташа Королева поведала уникальную семейную тайну

@natellanatella45-летняя Наташа Королева поведала уникальную семейную тайнуНаташа Королева принимает поздравления — она родилась ранним утром 31 мая. Певица, по ее же словам, чувствует себя как минимум на двадцать лет моложе. Первым делом Наташа Королева поблагодарила сегодня маму, ведь это и ее праздник. Она раскрыла фолловерам тайну — на самом деле ее могло и не быть:

Спасибо, моя мамуля, что рискнула и родила меня, хоть тебе и запрещали врачи иметь второго ребёнка! Спасибо, мир, что ты принимаешь меня такой, какая я есть, и удивительным образом даришь мне по жизни самые сказочные подарки. Спасибо, друзья, что вы рядом! Спасибо огромному количеству моих поклонников, чьим символом юности я являюсь, за постоянство и вашу многолетнюю преданность!

Наташа Королева считается одной из самых позитивных и жизнерадостных певиц в отечественном шоу-бизнесе. Кажется, она всегда в хорошем настроении и готова сделать комплимент тому, кто рядом. В одном из недавних интервью исполнительница заметила, что именно это отношение к жизни помогает ей чувствовать себя моложе: ее даже принимают за подружку сына-подростка.

А тем временем Дима Билан неожиданно сменил имидж к лету.

Публикация от Наташа Королева (@natellanatella) 20 Май 2018 в 6:33 PDT