В Госдуме считают необходимым серьезно проработать предложение о введении выездной регистрации браков

«Как правило, в ЗАГСах в дни регистрации очень высокая нагрузка. Другие пары и их гости не должны очень долго ждать момента регистрации. Надо считать, потребуются ли финансовые затраты, каким образом и каким транспортом будут работники ЗАГСа добираться. Надо учесть абсолютно все обстоятельства: возможно сегодня это или нет?», — сказала О. Окунева.

По ее словам, данная идея может звучать красиво, на при вычислении требуемых затрат на реализацию это может оказаться нецелесообразными расходами для бюджета.

«Инициатива требует серьезной проработки.

Дело в том, что это должно учитывать режим работы органов ЗАГС, нагрузку на сотрудников», — отметила она.

Кроме того, О. Окунева указала на то, что выездная регистрация брака может быть более необходима людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, нежели тем, кто прибегает к этому варианту в поисках красивого места для проведения церемонии.

«Выездные браки могут иметь различный характер. Например, если это пожилые люди, которые долгую жизнь прожили вместе. Если это сложные жизненные ситуации, в которых надо просто помочь людям, может быть это могло бы иметь место», — пояснила депутат.

Она добавила, что если молодожены хотят провести церемонию бракосочетания вне стен ЗАГСа только ради красивого места, то это можно сделать после официальной регистрации.

«После официальной регистрации брака в органах ЗАГС новобрачные могут поехать во все те прекрасны места и сказать там друг другу слова любви, а родные и близкие выскажут им пожелания, и там же провести фотосессию», — сказала она.

По ее словам, существует определенное место, порядок работы и соответствующие регламенты. И такое решение может быть применимо, если это не увеличит нагрузку на работников ЗАГСа, к примеру, можно проводить такую регистрацию в некоторые определенные дни.

«А делать это в системе, мне кажется, в этом нет целесообразности», — подытожила она.