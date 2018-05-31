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В Госдуме считают необходимым серьезно проработать предложение о введении выездной регистрации браков
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В Госдуме считают необходимым серьезно проработать предложение о введении выездной регистрации браков 

Агентство «Москва» 1 час назад
Инициатива о разрешении проводить выездную регистрацию браков вне ЗАГСов требует серьезной проработки, считает первый заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева («Единая Россия»). Об этом она заявила Агентству городских новостей «Москва».
«Как правило, в ЗАГСах в дни регистрации очень высокая нагрузка. Другие пары и их гости не должны очень долго ждать момента регистрации. Надо считать, потребуются ли финансовые затраты, каким образом и каким транспортом будут работники ЗАГСа добираться. Надо учесть абсолютно все обстоятельства: возможно сегодня это или нет?», — сказала О. Окунева.
По ее словам, данная идея может звучать красиво, на при вычислении требуемых затрат на реализацию это может оказаться нецелесообразными расходами для бюджета.
«Инициатива требует серьезной проработки.
Дело в том, что это должно учитывать режим работы органов ЗАГС, нагрузку на сотрудников», — отметила она.
Кроме того, О. Окунева указала на то, что выездная регистрация брака может быть более необходима людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, нежели тем, кто прибегает к этому варианту в поисках красивого места для проведения церемонии.
«Выездные браки могут иметь различный характер. Например, если это пожилые люди, которые долгую жизнь прожили вместе. Если это сложные жизненные ситуации, в которых надо просто помочь людям, может быть это могло бы иметь место», — пояснила депутат.
Она добавила, что если молодожены хотят провести церемонию бракосочетания вне стен ЗАГСа только ради красивого места, то это можно сделать после официальной регистрации.
«После официальной регистрации брака в органах ЗАГС новобрачные могут поехать во все те прекрасны места и сказать там друг другу слова любви, а родные и близкие выскажут им пожелания, и там же провести фотосессию», — сказала она.
По ее словам, существует определенное место, порядок работы и соответствующие регламенты. И такое решение может быть применимо, если это не увеличит нагрузку на работников ЗАГСа, к примеру, можно проводить такую регистрацию в некоторые определенные дни.
«А делать это в системе, мне кажется, в этом нет целесообразности», — подытожила она.
Ранее СМИ сообщали, что в Совете Федерации готовят законопроект, позволяющий проводить выездную регистрацию браков вне загсов, автором инициативы является сенатор Елена Мизулина.
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