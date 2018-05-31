Сеем и сажаем в июне. Советы от Октябрины Ганичкиной

Для всех, кто не справился с посевной в майские неустойчивые погоды, привет от знаменитого садовода и огородника Октябрины Ганичкиной . Никто никуда еще не опоздал.

Согласно народному календарю, заморозки Подмосковью уже не грозят, «весна лету в пояс кланяется». Поэтому смело продолжаем работу на приусадебных участках. Октябрина Алексеевна советует:

— В июне можно посеять еще очень много разных культур, начиная с таких как: укроп, редис, все зеленые культуры… Есть необыкновенные сорта гороха: «Амброзия», «Сахарный», «Альфа», которые еще можно и нужно сажать. Найдите и посадите редис «Суперстар», этот замечательный сорт не «стрелкуется».

Первые 15 дней июня все еще можно сеять, даже свеклу с морковкой и кабачки с тыквой. Лето обещает быть теплым, осень продолжительной. Все успеет вырасти, и получим богатый урожай.

А в следующий раз Октябрина Ганичкина пообещала рассказать, как за всем этим богатством ухаживать.

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