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Сеем и сажаем в июне. Советы от Октябрины Ганичкиной
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Сеем и сажаем в июне. Советы от Октябрины Ганичкиной 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Для всех, кто не справился с посевной в майские неустойчивые погоды, привет от знаменитого садовода и огородника Октябрины Ганичкиной. Никто никуда еще не опоздал.
Согласно народному календарю, заморозки Подмосковью уже не грозят, «весна лету в пояс кланяется». Поэтому смело продолжаем работу на приусадебных участках. Октябрина Алексеевна советует:
— В июне можно посеять еще очень много разных культур, начиная с таких как: укроп, редис, все зеленые культуры… Есть необыкновенные сорта гороха: «Амброзия», «Сахарный», «Альфа», которые еще можно и нужно сажать. Найдите и посадите редис «Суперстар», этот замечательный сорт не «стрелкуется».
Первые 15 дней июня все еще можно сеять, даже свеклу с морковкой и кабачки с тыквой. Лето обещает быть теплым, осень продолжительной. Все успеет вырасти, и получим богатый урожай.
А в следующий раз Октябрина Ганичкина пообещала рассказать, как за всем этим богатством ухаживать.
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