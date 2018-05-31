Выездная станция переливания крови отправляется по городам Прикамья

Пермская краевая станция переливания крови отправляется по городам Пермского края.

График выездных «Дней донора» в июне 2018 года (возможны изменения и дополнения):

4 июня выездная бригада работает в Гремячинске. Приём доноров в помещении ЦРБ (ул. Ленина д.191) с 11.30 до 14.30. Предварительная запись не требуется.5 и 6 июня — Губаха. Запишитесь на сдачу крови по телефону (34248) 3-16-30. Приём доноров будет в ДК «Энергетик» (пр. Ленина 28) с 12.00 до 15.00.7 июня выездная бригада работает в Кизеле. Приём доноров в Кизеловской городской больнице по адресу: ул. Борчанинова,1 с 13.00 до 16.00. Предварительная запись не требуется.13 и 14 июня Донорская акция, посвященная Всемирному дню донора крови пройдёт в пермском доме офицеров Пермского гарнизона (ул. Сибирская 59) с 9.00 до 13.00.15 июня станция работает на предприятии «ЛУКОЙЛ-ПНОС» (ул. Промышленная 84). Принимают только сотрудников предприятия. 19 и 20 июня — Чусовой. Приём доноров в Чусовской районной больнице им. В. Г. Любимова по адресу: ул. Сивкова,7 с 11.00 до 14.00.21 июня Кунгурский филиал принимает доноров в Чернушинской районной больнице (конференц-зал акуш. -гинекологического корпуса), адрес: г. Чернушка, ул. Коммунистическая, 16 с 10.00 до 14.00. Предварительная запись не требуется.21 июня — Оханск. Приём доноров в помещении Центральной районной больницы (ул. Серова, 6) с 11.00 до 14.00. Предварительная запись не требуется.25 июня выезд в село Частые. Приём доноров в помещении Частинской центральной районной больницы (ул. Горького 86) с 12.00 до 15.00. Предварительная запись не требуется.26 июня выездная бригада ГБУЗ «ПКСПК» работает совместно с Центром развития филантропии «Капля». Приём доноров в Центре городской культуры (Пермь, ул. Пушкина, 15). Для сдачи крови нужно записаться на странице ЦРФ «Капля» VK27 июня выезд в посёлок Полазна. Прием доноров в Больнице (ул. Больничная д.11) с 9.30 до 12.30. Предварительная запись не требуется.28 июня в Полку полиции Кировского района состоится выездная донорская акция. Прием доноров по адресу: ул. Кировоградская 28 с 9.30 до 12.00. Принимаем только сотрудников.

Как подготовиться?

— Соблюдать диету и взять с собой паспорт с пропиской в Пермском крае не менее шести месяцев. — Накануне и в день сдачи крови не кушать жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло. Натощак сдавать кровь не нужно!— За 48 часов не употреблять спиртные напитки. — Позавтракать — каша на воде без масла, хлеб, сухари, сушки, овощи и фрукты. Пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду.

К числу временных противопоказаний к донорству относят: возраст до 18 лет, вес менее 54 кг, беременность, приём антибиотиков, прививки, грипп и ОРВИ, нанесение татуировки и лечение иглоукалыванием, оперативные вмешательства, менструация и т.д.

Абсолютные противопоказания (не зависят от давности заболевания и результатов лечения): злокачественные новообразования, болезни крови, органические заболевания центральной нервной системы, бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперствной кишки, цирроз печени, СПИД, сифилис, туберкулёз, гепатит и др. Посмотрите полный перечень противопоказаний и сроки отвода от донорства на сайте pkspk.ru.