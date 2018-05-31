Детектор лжи: как обмануть полиграф

Раньше с детекторами лжи приходилось сталкиваться только преступникам и военным. Сегодня проверке на полиграфе может подвергнуться каждый. Но и детектор можно обмануть. Мы расскажем, как это сделать.

Полиграф. Откуда и когда.

Полиграф — изобретение старое. Древние индусы задавали испытуемому нейтральные и наводящие вопросы, а он на каждом ответе бил в гонг. Считалось, что во время лживого ответа он ударит в гонг сильнее обычного.

В Древнем Китае подозреваемый набирал в рот горсть риса. Если он оставался сухим, то преступник признавался виновным — от стресса слюноотделение снижается.

Тот полиграф, который используется в наши дни — тот же гонг и тот же рис. Только с проводками. Довел до ума и запатентовал его человек с поэтичной фамилией Килер. Однако были детекторы и до него. И «заслуга» их популяризации принадлежит Чезаро Ломброзо.

Вам зачем?

Прежде, чем решить обмануть полиграф подумайте — оно вам надо? Заведомый настрой на обман, особенно если вы плохо подготовились, может все испортить. Вы будете вести себя неестественно, это вызовет подозрения и будет трактоваться не в вашу пользу. Если вы будете слишком нервничать — это будет трактоваться не в вашу пользу. Если будете слишком бесстрастны — это также вас уличит. Поэтому, если вы все же серьезно настроены обмануть полиграф — готовьтесь заранее. Забудьте о кнопках в ботинках и прочих «хитростях». Есть более действенные методы. Они разрабатываются не для сокрытия улик, а с целью защиты естественного права человека на личную жизнь. Существует даже общественное движение «антиполиграф». Его девиз: «Их право — пытаться узнать о нас всю подноготную, наше право — посылать их всех куда подальше… В этом и заключается демократия».

С чего начать?

Начинать лучше с общего настроя. Чем спокойнее вы будете себя чувствовать — тем лучше. Проверку на детекторе лжи проводят обученные люди. Проникнитесь к ним симпатией. Пусть они будут вашими коллегами во время собеседования.

Избавьтесь заранее от благоговения перед полиграфом и полиграфологом, а также от чувства вины (оно будет внушаться). Детектор лжи всего лишь машина. Она только регистрирует ваше состояние. Пусть для вас полиграф будет просто детектором, без всякой «лжи».

Важно понимать, что полиграфолог будет стараться выводить вас из зоны комфорта. Его вопросы могут казаться провокационными, стул — неудобным, освещение — раздражающим. Однако при должном уровне подготовки вы справитесь.

Как работает детектор лжи Полиграф не обладает разумом. Это механизм с заданными параметрами калибровки. Он отслеживает потоотделение, сердечный ритм, дыхание, натяжение кожного покрова и мышечные сокращения. Последние модели обладают большей чувствительностью и фиксируют больше параметров.

Во время проверки полиграфолог будет задавать вопросы. Они делятся на нейтральные (которые не должны вызвать у вас повышенной реакции), контрольные вопросы и вопросы-ловушки.

Важно: не спешите отвечать. Определите удобный для себя темп и придерживайтесь его. Практикуется и «молчаливый ответ» — вас просят подумать об ответе на вопрос, но не произносить его вслух. Отрепетируйте и его. Главное — не ведитесь на провокации.

Работу полиграфа часто дублирует внешнее видеонаблюдение. Сохраняйте спокойствие. Твердо уясните: вас никто не обвиняет, с вами работают. Как правило, собеседование проводится в статичном состоянии — запомните его и старайтесь не ерзать.

Дыхание

Первый уровень контроля — контроль за дыханием. Многие кандидаты «срезаются» на «выдохе облегчения» после проблемного вопроса. Этого нельзя допускать. Дыханием можно регулировать сердечный ритм и давление. Научиться это делать может помочь специальная гимнастика, занятия йогой, цигуном и спортом. Позаботьтесь заранее об этом. Умение дышать пригодится и в повседневной жизни.

Играть «дурачка»

Один из самых действенных способов обмануть полиграф — играть «дурачка». Вы приходите на проверку и начинаете на все вопросы отвечать несерьезно и бессистемно. Полиграф может запутаться, поскольку выставить нужную калибровку при опросе личностей шизоидного типа — задача сложная. Здесь главное не переусердствовать. Излишняя «придурковатость» будет восприниматься в негативном ключе.

А люди все актёры

Профессиональные актеры детектора лжи не бояться. Умение вживаться в роль до полного в неё погружения отлично маскирует реакции организма. Метод «подмены личности» изучается и сотрудниками спецслужб. Для них прохождение проверки на полиграфе — легкая прогулка в осеннем лесу. Если вы не обучались актерскому мастерству и не уверены в том, что способны «доиграть роль» до конца — советуем от этого метода отказаться.

Лекарства

Употреблять медикаменты для понижения артериального давления мы рекомендовать не будем. Во-первых, это небезопасно, особенно для людей с гипотонией. Во-вторых, слишком слабая реакция организма, как и слишком сильная — признак того, что вы намерены что-то скрыть. В-третьих, в серьезных организациях, кроме проверки на полиграфе, испытуемого могут попросить сдать анализы. Поэтому медикаментозные средства — самый неоднозначный способ обмануть детектор лжи.

Есть один интересный способ обойти полиграф — прийти на проверку в состоянии крайней усталости. Например, после нескольких бессонных ночей или после тяжелой тренировки. Организм тогда будет находиться почти в состоянии транса, а физиологические реакции будут одинаково незначительными. На жаргоне полиграфологов такого «клиента» называют «тело, непригодное для исследования».

Хотеть невозможного

В идеале, вы не должны уделять проверке на полиграфе много внимания. Переживая из-за этого события, вы тем самым усиливаете его значимость. Не концентрируйтесь на процедуре, постарайтесь воспринимать её как что-то бытовое. Как этого достичь? Нужно целиком переключить свое внимание на что-то, что прямо не относится к детектору лжи. Например, если вы сильно хотите в туалет, то вы о полиграфе и думать забудете. Рассчитайте время так, чтобы во время проверки вам приходилось сдерживать свои естественные позывы. Метод работает, если перед процедурой вас не попросят сдать анализы.

Алкоголь и «вещества»

Употребление алкоголя перед собеседованием крайне нежелательно. Он может оказаться полезен накануне. У человека с похмелья крайне нестабильные реакции, а из-за дефицита электролитов прибор будет слабо считывать импульсы тела. Другой вопрос: стоит ли идти с похмелья на собеседование в компании, где бы вы хотели работать. Это может стать репутационным фиаско, и если вы даже пройдете полиграф, работу не получите. Это же касается и других «веществ», которые иногда советуют принимать перед проверкой. Кому нужен неадекватный сотрудник в компании?