Облицовка фасада термопанелями: особенности материала и монтажа

Фото: Feldhaus Klinker

Термопанели представляют собой двух или трёхслойную конструкцию. Основой для них служит термоизоляция из пенополистирола, пенополиуретана или экструдированного пенополи­уретана. Внешний защитно-декоративный слой — это клинкерная плитка, искусственный камень, керамогранит, керамическая плитка, реже — натуральный камень. Некоторые компании выпускают термопанели с третьим жёстким слоем с тыльной стороны панели из ориентированно-стружечной плиты, стекломагниевого листа и т. п. По их утверждению, он обеспечивает технологичность монтажа и не позволяет изделию деформироваться.

Термопанели с декоративным облицовочным кирпичом «Лондон Брик» (White Hills), который воссоздаёт старинную кладку. Фото: White Hills

Фото: White Hills

Для удобства фасадных работ производители предлагают несколько видов панелей: рядовые, угловые, цокольные (меньшего размера, чем рядовые, с более крупным и, как правило, тёмным облицовочным материалом), доборные (для отделки оконных и дверных проёмов). Размеры рядовых панелей разнообразны. Длина 750–1560 мм, ширина 480–747 мм. Толщина панели складывается из нескольких величин: толщины изоляции (40–110 мм), толщины камня или керамики (10–20 мм) и толщины жёсткого основания (8–13 мм). Этот вид фасадной отделки представлен многими компаниями, среди них Foreland, White Hills, «Идеальный камень», «Мастерская фасадных материалов», «Регент», «Фрайд». Стоимость 1 м² термопанелей: 980–3770 руб.

При погрузке и разгрузке брать термопанели желательно ближе к середине, а не за края, чтобы исключить перегиб и возможный отрыв плиток. Складывают и перевозят их плиткой вверх.

Облицовка дома термопанелями

Преимущества

Недостатки

Одновременное утепление и отделка фасада.

Необходимость подготовки поверхности (выравнивания).

Подходят для фасадов из разных материалов и конструкций.

Сложность облицовки криволинейных плоскостей.

Небольшая масса панелей, нет необходимости в дополнительном укреп­лении фундамента.

В большинстве случаев высокие цены на материал (особенно на угловые элементы).

Простой монтаж элементов с минимальным использованием мокрых процессов.

Наличие угловых элементов.

Возможность вести облицовочные работы круглый год.

Твёрдая поверхность панелей невосприимчива к механическим воздействиям.

Срок эксплуатации панелей не менее 50 лет.

Термопанели с декоративным слоем из искусственного камня (White Hills) и теплоизоляцией из пенополистирола. Размер элемента 1140 × 650 мм (1950 руб. /м²). Фото: White Hills

Особенности отделки термопанелями

Фото: White Hills

Чтобы минимизировать расходы по отделке и эксплуатации дома, необходимо определить оптимальную толщину слоя изоляции термопанели. В этом помогут специалисты компаний-производителей, которые в соответствии с нормативами подберут изделия с нужной толщиной изоляционного слоя и с учётом материала наружной стены.

Также необходимо определить способ монтажа панелей, который зависит от состояния фасада. Если его поверхность ровная (монолитный бетон, бетонные блоки, кирпич, каркасные конструкции), то элементы облицовки фиксируют непосредственно к внешним стенам. При имеющихся больших дефектах стен их поверхность предварительно очищают, удаляют старую отслаивающуюся штукатурку, другие крошащиеся материалы и выравнивают цементной штукатуркой. Облицовочные работы начинают от угла и продвигаются рядами вокруг строения снизу-вверх.

Для подгонки панели клинкер разрезают алмазным диском, после чего ножовкой распиливают слой теплоизоляци. Фото: «Регент»

Места крепления термопанели к стене обозначены на ней закладными втулками. Элемент прикладывают к месту установки, сквозь направляющие сверлят отверстие в стене и фиксируют с помощью саморезов или дюбель-гвоздей достаточной длины (не менее 120 мм). Швы заполняют морозостойкой затиркой для широких швов. Фото: «Регент»

После облицовки фасадов панелями плоскость возможной конденсации («точка росы») выводится из конструкции стен и перемеща-ется в наружный слой изоляции из пенополиуре-тана или пено-полистирола. Эти материалы обладают минимальным водопоглощением, что исключает конденсацию влаги и промерзание несущих стен. Фото: White Hills

Далёкую от идеала геометрию стен нивелируют с помощью обрешётки из деревянных брусков или металлических профилей, к которым затем прикрепляют термопанели. В противном случае они повторят все неровности стен, и имитации ровной каменной, кирпичной или клинкерной кладки не получится.

Фото: White Hills

Термопанели монтируют на вертикальную обрешётку саморезами, а непосредственно на стену — с помощью полимерного клея и дюбель-гвоздей, соответствующих материалу основания. Производитель должен дать рекомендации по количеству необходимых крепёжных элементов на 1 м², а также по выбору и особенностям применения других расходных материалов: клея для стыков панелей, шовной затирки и т. п.

Что касается деревянных строений, то в первый год после возведения, когда идёт процесс естественной сушки древесины, облицовку сруба термопанелями проводить нежелательно. Лучше отложить её хотя бы на сезон. На отстоявшийся сруб сначала монтируют обрешётку и уже к ней панели. Зазор между несущей стеной и панелями обязателен для выхода влаги из дома и удаления конденсата.

При креплении панелей к внешней стене используют саморезы соответствующей длины так, чтобы в стену вошло не менее трети общей длины самореза. Фото: FTP-Europa

Как сделать невидимые швы Фото: «МФМ»

Одна из распространённых ошибок при работе с термопанелями — установка на неподготовленное основание. Вследствие чего появляются заметные швы между элементами и возникает общее ощущение кривого фасада. Даже небольшие отклонения стен от вертикали (3 см на линии 3 м) нивелировать термопанелями не удастся. Облицовка будет смотреться красиво и ровно только на предварительно подготовленных стенах. Их поверхность выравнивают цементной штукатуркой или с помощью брусков обрешётки. Кроме того, швы могут стать заметными спустя год-два из-за деформации панелей ненадлежащего качества. Поэтому стоит приобретать материал только у проверенных производителей, не гнаться за дешевизной и поручить монтаж квалифицированной бригаде с опытом работы с термопанелями.

Облицовку фасада загородного дома термопанелями проводили в зимний период, то затирку швов, требующих этой процедуры, можно отложить до тёплого времени года.

Фото: «МФМ»

Сколько стоит отделка термопанелями

Фото: «Регент»

Определить количество необходимых термопанелей, казалось бы, несложно. Нужно рассчитать площадь фасада, вычесть площадь дверных и оконных проёмов и прибавить 10–15% на подрезку и подгонку. После чего полученное значение разделить на площадь одной панели.

Однако внешний облик утеплённого дома будет привлекательнее, если использовать панели с плиткой или камнем разных цветов или фактур, а также доборные и декоративные элементы. Кроме того, точные данные о нужном количестве облицовки и расходных материалов (крепёжные элементы, клей, затирка и т. п.) помогут оптимизировать расходы.

Для этого потребуется не просто предварительный замер, а выполненные на его основе чертежи стен дома, с указанием необходимого количества декоративных элементов, угловых, доборных, цокольных или дизайн-проект оформления фасада элементами с разными типами керамики или камня. Выезд специалиста для замера и составления подробной сметы стоит около 5 тыс. руб. (Впоследствии эта сумма, как правило, вычитается из стоимости заказанных термопанелей.)

Стоимость монтажа термопанелей начинается от 650 руб. за 1 м², расшивка швов — от 350 руб. за 1 м². Учитывая стоимость самого материала, вариант отделки фасадов термопанелями нельзя назвать бюджетным. Но желание сэкономить чревато приобретением некачественного материала и непредсказуемым результатом работы дилетанта-монтажника. Выбрав красивую и долговечную облицовку, которая должна служить не менее полувека, вряд ли стоит отказываться от услуг профессионалов.

Фото: FTP-Europa

Преимущества термопанелей заключаются в сочетании теплоизоляции, в нашем случае пенополистирола марки ПСБ-С-35, и декоративной облицовки. В этом качестве большой популярностью пользуются кирпичные коллекции искусственного камня разных цветов и фактур. При установке термопанелей White Hills не нужно использовать клеевой раствор и затирку. Поэтому монтаж допустимо проводить круглый год, независимо от погодных условий. По сравнению с «мокрой» облицовкой работы занимают меньше времени, в среднем на отделку дома уходит 2 нед. Используют термопанели на фасадах из разных материалов: кирпича, бетона, бруса. Небольшой вес изделий создаёт минимальные нагрузки на фундамент и несущие конструкции здания.

Александр Цирулиев

Заместитель руководителя отдела проектных продаж компании White Hills

Фото: «Регент»

Затирка для швов Perel RL (уп. 25 кг — 765 руб.). Фото: «ТД Перел»

Затирка для швов Weber.vetonit PROF (уп. 15 кг — 1326 руб.). Фото: «Сен-Гобен»

Затирка «Плитсэйв» («Основит») (уп. 20 кг — от 670 руб.). Фото: «Основит»

Фото: Stayer

Фото: «Зубр»