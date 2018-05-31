2 июня «Прогулка с врачом» приглашает присоединиться к международному движению против табака

2 июня в 10:00 «Прогулка с врачом» приглашает вас присоединиться к международному движению против табака. Вместе мы поговорим о рисках для здоровья сердца, способах борьбы с этой пагубной привычкой, займемся физкультурой и прогулкой на свежем воздухе. Как обычно наши высококвалифицированные кардиологи Бакулевского центра сердечно-сосудистой хирургии проведут бесплатные консультации, измерят основные жизненные показатели организма и ответят на все волнующие вопросы.

До встречи!

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