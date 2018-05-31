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Вскрылись обман и манипуляции расчетливой Костенко
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Вскрылись обман и манипуляции расчетливой Костенко 

Дни.ру 49 минут назад
Фото: Дни.ру
В Сети появилась сенсационные данные о жене Дмитрия Тарасова. Согласно им, Анастасия Костенко забеременела обманным путем, плохо ладит со свекровью и негативно высказывается о бывшей жене футболиста.
По слухам, трогательные фото, на которых Дмитрий Тарасов нежно поглаживает округлившийся живот третьей супруги, модели Анастасии Костенко, всего лишь ширма, под которой скрывается куча проблем. В соцсетях распространилась информация, раскрывающая всю поднаготную отношений в паре.
Так, говорят, что у Анастасии Костенко напряженные отношения со свекровью, а пока единственный ребенок Дмитрия Тарасова, дочь Ангелина, и вовсе категорически отказывается общаться с новой женой отца. Якобы когда недавно у девочки был день рождения, и на нем присутствовала Анастасия, именинница не захотела познакомиться с ней.
Неизвестно, связано это или нет, но недавно в Instagram Костенко раскритиковала родителей, которые отдают своих детей в модельный бизнес. А ведь Ангелина как раз делает первые шаги в этой индустрии. По слухам, манипуляции Анастасии не прошли незамеченными матерью Ангелины, первой супругой Дмитрия Оксаной, и та в ответ тонко поставила беременную модель на место.
Впрочем, по слухам, не ладит Костенко и со свекровью. Той якобы не нравится, что Анастасия «живет на всем готовеньком» и пестует свою беременность. Впрочем, сообщается, мать Тарасова к ней относится чуть лучше, чем к его предыдущей зазнобе — поющей ведущей Ольге Бузовой.
Но самое главное, как утверждает «Дом-2» Life, Костенко забеременела обманным путем. Отмечается, что для осуществления задуманного привлекательная модель использовала шприц.
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