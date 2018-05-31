«Никакой политики, я просто хочу нахлобучить ЖКХ». Красноярская пенсионерка завещает квартиру Трампу

Красноярская пенсионерка Ирина Борисовна подговаривает подруг завещать свои квартиры мировым лидерам. Сама же женщина планирует отдать свою жилплощадь Дональду Трампу , действующему президенту США.

Я сейчас уговариваю второго человека. Буду искать еще, пока силы есть. Я вот одну женщину тут подговаривала, она говорит: а я вот на Нетаньяху завещаю. Хотела на Меркель, я отговорила от Меркель и Макрона. Меркель-то подсидела Коля. Это же грязная личность. А щас какую она ведет туды-сюды-политику? А другая говорит — на Макрона. Ты посмотри на него внешне-то, говорю, скачет вокруг Путина и Трампа, это ведь то же самое, что на болонку сделать [завещание]. А Трамп — он еще и харизматичный, а женщина говорит — мне Нетаньяху нравится. Мужик красивый.

Ирина Борисовна.

По словам женщины, в результате пересчета коммунальных платежей за 2017 год она оказалась должна 2800 рублей. После этого, по словам Ирины Борисовны, квартплата увеличилась на 1,5 тысячи — также по результатам пересчета квартала. В апреле очередная доплата — 1100-1200 рублей.

Пенсионерка пожаловалась, что все это «безостановочная перспектива».

Я не хочу политики никакой, я просто хочу нахлобучить вот это вот ЖКХ, которому дали карт-бланш. Извините за это слово, но я не могу подобрать другое. В последнее время, вы знаете, освоила мат.

Ирина Борисовна.

«Эту историю преподнесут с другой стороны. Все против меня. Мне все говорят, что я бессовестная, что я не хочу жить, как люди, перенесшие войну, я не хочу перетерпеть трудности. Ребята, я не хочу. Правда, не хочу, не могу», — пожаловалась женщина.

Ирина Борисовна признается, что из-за высоких тарифов ЖКХ, она не может позволить себе многие продукты.

«Я четыре месяца не ела мяса из-за этого ЖКХ. У меня такие изменения произошли необратимые в организме, что я сейчас мучаюсь от боли. Я не могу сидеть на попе, простите», — посетовала она.

Пенсионерка из-за сложившийся ситуации собирается подговорить знакомых, чтобы те тоже завещали свои квартиры мировым лидерам.

Женщина уже нашла нотариуса, который займется данным делом.

Известно, у Ирины Борисовны нет детей. Отношения с родственниками она не поддерживает.