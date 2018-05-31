Пенсионерка из Красноярска пообещала завещать квартиру Дональду Трампу

Как сообщает телеканал «360», женщина приняла такое решение из-за повышения тарифов ЖКХ.

По словам пенсионерки, после пересчёта коммунальных платежей за 2017 год у неё остался долг 2,8 тысячи рублей. Кроме того, после этого квартплата увеличилась на 1,5 тысячи рублей. Женщина пожаловалась, что из-за высоких коммунальных платежей ей приходится экономить на продуктах.

Она рассказала, что намерение завещать квартиру американскому президенту продиктовано не политическими соображениями, а желанием проучить коммунальщиков.

Как сообщает «360», пенсионерка уже начала поиски юриста, который займётся этим делом.