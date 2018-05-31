30 мая в отеле Four Seasons Hotel Moscow состоялось открытие летней террасы бара «Московский».
Вечеринку с видом на Исторический музей и Кремль посетило множество светских персон столицы — они угощались устрицами, фуа-гра с бородинским хлебом и авторскими коктейлями. Среди гостей вечера были замечены актриса Аглая Тарасова в черном готическом платье с «мятым» эффектом, выбравшие белые рубашки Ингрид Олеринская и Софья Евстигнеева, телеведущие Юлия Квин и Ольга Ушакова, дизайнер Константин Гайдай и многие другие.
За музыкальное оформление вечера отвечали DJ Карина Истомина, Ксения Дукалис и Катя Гусева, а также духовая кавер-группа Brevis Brass Band. Больше фото ищи в нашей галерее!
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Фото:пресс-служба / Филипп Григорян, Андрей Парето