О том, что ценит Okko

В 2014 году Okko вошел в 10-ку лучших работодателей России по результатам участия в исследовании Aon Hewitt. Это случилось во многом благодаря тому, что корпоративная культура в компании выстроена особым образом — мы против правил. Жесткие корпоративные устои — не про нас. Про нас — свобода, демократичность и гибкость. О том, какие ценности поддерживаются и культивируются внутри команды Okko, рассказывает наш HR-директор Юлия Глотова:

“Несколько лет назад меня попросили подготовить презентацию, где нужно было выделить корпоративные секреты в области управления персоналом. И когда я готовилась к этой презентации, я поняла, что как таковых секретов у нас… нет. И быть не может. Идеальная картина мира — это когда ценности, которые несет в себе компания, совпадает с ценностями, которые важны для человека. И если эта химия происходит, тогда и работодатель, и работник остаются в выигрыше. Нет «правильных» или «неправильных» ценностей — для одних людей важно одно, для других — другое, и это нормально.

Наша главная ценность — это ответственность. В мире написаны тысячи книг про менеджмент, управление и контроль над людьми

Но мы же работаем не с детьми, а со взрослыми людьми, которые как-то умеют организовывать свою жизнь. Это и мелкие задачи, и глобальные — ипотека, семья, рождение детей, поиск работы. Но почему-то, когда человек попадает в рамки офиса, ему обязательно нужен «кто-то сверху». В Okko этого нет: у нас плоская структура и ответственность лежит на каждом человеке. Да, у нас есть руководители направлений и директора, но все эти люди не выступают в роли «больших начальников», которые решают всё самостоятельно. Неважно, какую человек занимает позицию: если сотрудник видит, что-то где-то не так, он всегда будет услышан или может решить эту задачу самостоятельно. У нас нет специалистов, которые замкнуты только на своей зоне ответственности и одной должности. У нас нет людей, которым всё равно.

Нам важны люди, которые влюблены в свою профессию. Я считаю, что если человек получает удовольствие от того, что он делает, он будет сам себя мотивировать и искать возможности для своего развития. Okko — не про тех, кто ходит на работу отсидеть с 9 до 6. Да, у нас гибкий график, мы в принципе довольно гибкие — даже в соц. пакете можно выбрать опции, например, компенсировать спорт или курсы — но при этом у нас нет хаоса. Все процессы созданы сотрудниками, которые в них участвуют, им комфортно работать по этим правилам, они искренне болеют за своё дело и за общий результат. И так как бизнес развивается вперед, многое в работе меняется, нам достаточно встретиться с заинтересованными участниками и договориться о новых правилах.

Обратная сторона плоской структуры компании — это отсутствие карьерного роста в классическом понимании. Нам точно не подойдут люди, которые видят себя типичными начальниками. Которые желают только контролировать и отвечать за верхнеуровневые цели, ничего не делая «руками». Зато у нас существует огромный пул возможностей для профессионального роста — мы не ограничиваем людей функционалом, всегда есть возможность попробовать себя в новом проекте. Ротации для Okko — нормальная и частая практика, за всё время существования компании у нас было много случаев перехода из команды в команду. Из контента в тестировщики, из мобильной разработки в backend — для нас очень важно, чтобы человек постоянно развивался и мог проявить свои навыки. Люди, работающие в компании 10 и более лет — редкость для IT-сферы, в Okko же таких примеров много.

Профессиональный рост во многом граничит с таким аспектом, как технологии и инновации. Мы ратуем за то, чтобы сотрудники получали дополнительную экспертизу извне, поэтому сотрудники регулярно посещают профессиональные конференции по своему выбору.

Ещё одна очень важная вещь — открытая среда. Во-первых, это возможность публично высказать свою точку зрения, а во-вторых, это доступность бизнес-информации. Связку «бизнес-пользователи-сотрудники» мы отрабатываем во всех возможных вариациях: у нас есть сессии Q&A, где можно задать любой вопрос генеральному директору, есть система аналитики splunk, доступная всем членам команды, есть ежемесячный внутренний дайджест о бизнес-показателях сервиса. Это делается для того, чтобы каждый сотрудник понимал, куда мы движемся и как мы это делаем.

Как и любая компания, мы хотим нанимать на работу лучших. Профессионализм — это очень важно, но для нас — только в комбо с вышеозвученными качествами: работать не по графику, а с фокусом на результат может не каждый профессионал. Поэтому мы можем потратить много времени на поиск «нашего» кандидата, а затем даём ему возможность максимально раскрыть свои таланты внутри корпоративной среды — и тогда случается магия.

Если вы чувствуете, что ценности Okko найдут отклик в вашем сердце, посмотрите открытые вакансии здесь, мы ищем новых членов команды: spb.hh.ru/employer/1375441