Вечеринка Bacardi Summer Sunset пройдет в клубе Heaven Moscow

Bacardi Summer Sunset откроет серию летних вечеринок нового клуба Heaven Moscow в пятницу, 1 июня.

Отметить первый день лета всех любителей рейва соберет президент KaZантипа и создатель Episode Никита Маршунок.

За концепцию мероприятия отвечает команда Rise Entertainment, нашумевшая проектами Midsummer Night’s Dream и Afterhalloween. Поэтому гостям не стоит удивляться фламинго на танцполе, настоящей траве под ногами и эксцентричным нарядам, характерным для всех мероприятий агентства. Еще одним визуальным потрясением станет сюрреалистический световой арт-объект, созданный двумя студиями — Gst.moscow & True Light Crew.

За музыкальную часть отвечают герои электронной сцены Azamat, Betelgeize и звезды зарубежных танцполов — француз YokoO и аргентинец LUM.

Приятный бонус ждет всех, кто придет в купальниках, — они обеспечат себе бесплатный вход. Для остальных стоимость билетов составит 1500 рублей (в предпродаже), их можно приобрести здесь.

Dress code: допустима одежда следующих цветов: белый/салатовый/серебристый

Начало: в 20.00 Адрес: Кутузовский проспект, д. 12, стр. 3, клуб Heaven Moscow

Дополнительную информацию можно посмотреть в официальной группе мероприятия в фейсбуке.