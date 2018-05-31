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Вечеринка Bacardi Summer Sunset пройдет в клубе Heaven Moscow
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Вечеринка Bacardi Summer Sunset пройдет в клубе Heaven Moscow 

PlayboyRussia.com 2 часа назад
Фото: PlayboyRussia.com
Bacardi Summer Sunset откроет серию летних вечеринок нового клуба Heaven Moscow в пятницу, 1 июня.
Отметить первый день лета всех любителей рейва соберет президент KaZантипа и создатель Episode Никита Маршунок.
За концепцию мероприятия отвечает команда Rise Entertainment, нашумевшая проектами Midsummer Night’s Dream и Afterhalloween. Поэтому гостям не стоит удивляться фламинго на танцполе, настоящей траве под ногами и эксцентричным нарядам, характерным для всех мероприятий агентства. Еще одним визуальным потрясением станет сюрреалистический световой арт-объект, созданный двумя студиями — Gst.moscow & True Light Crew.
За музыкальную часть отвечают герои электронной сцены Azamat, Betelgeize и звезды зарубежных танцполов — француз YokoO и аргентинец LUM.
Приятный бонус ждет всех, кто придет в купальниках, — они обеспечат себе бесплатный вход. Для остальных стоимость билетов составит 1500 рублей (в предпродаже), их можно приобрести здесь.
Dress code: допустима одежда следующих цветов: белый/салатовый/серебристый
Начало: в 20.00  Адрес: Кутузовский проспект, д. 12, стр. 3, клуб Heaven Moscow
Дополнительную информацию можно посмотреть в официальной группе мероприятия в фейсбуке.
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