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«Таким он был полвека назад»: Дом Павлова в Волгограде выкрасили в персиковый цвет
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«Таким он был полвека назад»: Дом Павлова в Волгограде выкрасили в персиковый цвет 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Знаменитый Дом Павлова в Центральном районе Волгограда покрасили в насыщенно-персиковый цвет. В компании, готовившей проектную документацию, уверены: именно так он выглядел в 1962 году.
— Мы работали с документами Госархива и изучали проект последнего капитального ремонта 1962 года, — уточнил технический директор ООО «ЮгПрофЭнерго» Дмитрий Воробьев. — Конечно, современные шифры красок отличаются от исторических. И все же мы подобрали тот самый цвет, в который дом Павлова выкрасили больше полувека назад.
По словам Дмитрия Воробьева, перед началом капитального ремонта персиковый цвет одобрили в областном комитете охраны памятников истории и культуры.
— Дом является объектом культурного наследия, поэтому всю проектно-сметную документацию подписал председатель комитета Алексей Ломов.
До конца мая строители обещали заменить в исторических домах все коммуникации, обновить крышу, расстеклить балконы и перевесить сплит-системы по общей линии.
Фотограф V1.ru поднялся на крышу Дома Павлова и показал несколько потрясающих видов на город. Читайте наш фоторепортаж и рассматривайте черты Волгограда, которые невозможно увидеть с земли.
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