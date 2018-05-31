«Таким он был полвека назад»: Дом Павлова в Волгограде выкрасили в персиковый цвет

Знаменитый Дом Павлова в Центральном районе Волгограда покрасили в насыщенно-персиковый цвет. В компании, готовившей проектную документацию, уверены: именно так он выглядел в 1962 году.

— Мы работали с документами Госархива и изучали проект последнего капитального ремонта 1962 года, — уточнил технический директор ООО «ЮгПрофЭнерго» Дмитрий Воробьев . — Конечно, современные шифры красок отличаются от исторических. И все же мы подобрали тот самый цвет, в который дом Павлова выкрасили больше полувека назад.

По словам Дмитрия Воробьева, перед началом капитального ремонта персиковый цвет одобрили в областном комитете охраны памятников истории и культуры.

— Дом является объектом культурного наследия, поэтому всю проектно-сметную документацию подписал председатель комитета Алексей Ломов

До конца мая строители обещали заменить в исторических домах все коммуникации, обновить крышу, расстеклить балконы и перевесить сплит-системы по общей линии.