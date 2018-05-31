В приложении «МУЛЬТ» суперпремьера нового мультфильма студии «Паровоз»

В приложении «МУЛЬТ» суперпремьера — «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». Это новое творение студии «Паровоз», подарившей нам «Ми-ми-мишек», «Лео и Тига», «Сказочный патруль» и другие замечательные мультфильмы.

Мультсериал «Катя и Эф» расскажет малышам об очень любознательной девочке Кате и ее друге по имени Эф. Вместе они все время отправляются в различные приключения с помощью Куда-угодно-двери. Их задача — выяснить как все устроено, какие бывают профессии и как сделать что-то самостоятельно.

31 мая в приложении пройдет премьера первой серии — «Письмо». В ней Эф и Катя отправляются на космодром. Там они узнают много нового: как устроена ракета, как на МКС живут космонавты и для чего нужен искусственный спутник.

Новый познавательный мультфильм для малышей появится в приложении «МУЛЬТ» раньше, чем в Интернете и по телевидению, так что не пропустите суперпремьеру!

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