Дизайнер из Петербурга Алина Герман подарила Джонни Деппу куртку с изображением его татуировок 

BIG DAY JONNY DEPP WEARING ALINAGERMAN © THANKS TO MY FAMILY AND TEAM @alinagermandesign #johnnydepp Публикация от alinagerman (@alinagerman) 30 Май 2018 в 2:12 PDT Принты на куртке полностью повторяют татуировки на теле Джонни — команда Алины рассказала, что они даже нарисованы в тех же местах. До того, как сделать такой подарок, дизайнер изучала фотографии актера под «микроскопом», а также читала о значении каждой тату. Ранее вещь, сделанная по тому же принципу, отправилась к Робби Уильямсу , выступившему на закрытой вечеринке ПМЭФ. Зеленый бархатный пиджак для исполнителя был сделан Алиной буквально за четыре дня.