Дизайнер из Петербурга Алина Герман подарила Джонни Деппу куртку с изображением его татуировок 

Номинантка нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и вечный двигатель русского дизайна за рубежом Алина Герман подарила Джонни Деппу авторскую куртку. Именно в ней актер и гитарист группы Hollywood Vampires выступил вчера в Петербурге, в «Ледовом Дворце».
BIG DAY JONNY DEPP WEARING ALINAGERMAN © THANKS TO MY FAMILY AND TEAM @alinagermandesign #johnnydepp Публикация от alinagerman (@alinagerman) 30 Май 2018 в 2:12 PDT Принты на куртке полностью повторяют татуировки на теле Джонни — команда Алины рассказала, что они даже нарисованы в тех же местах. До того, как сделать такой подарок, дизайнер изучала фотографии актера под «микроскопом», а также читала о значении каждой тату. Ранее вещь, сделанная по тому же принципу, отправилась к Робби Уильямсу, выступившему на закрытой вечеринке ПМЭФ. Зеленый бархатный пиджак для исполнителя был сделан Алиной буквально за четыре дня.
ROBBIE WILLIAMS WEARING @alinagermandesign COOLEST FAVORITE MAN 🤘🏽✔️🖤 Публикация от alinagerman (@alinagerman) 27 Май 2018 в 1:12 PDT Фото на превью: Андрей Луковников