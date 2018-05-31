Домики для бедных поросят. Как обустроить детскую площадку на даче

Где строить? Прежде чем приниматься за строительство детской площадки, надо выбрать подходящее для нее место. Основные критерии — следующие:

детский уголок должен быть подальше от хозяйственной зоны; оптимально, если игровое поле будет находиться «под присмотром» — лучше перед окнами; площадка не должна располагаться в затененных, сырых местах или на солнцепеке (от последнего вас спасет обыкновенный пляжный зонт или легкий матерчатый тент); если игровая зона устроена вдоль сплошного забора — это совсем не плохо: он и от ветра защитит, и послужит мольбертом или классной доской. Рассчитывая величину детской площадки, помните, что качелям и качалкам нужна двухметровая «зона безопасности», а между лестницами и горками должно оставаться «место для забега». Кстати, именно поэтому удобны готовые игровые комплексы — их планировка продумана с точки зрения экономии площади.

Что ставить? Набор элементов для детской площадки зависит главным образом от возраста ребенка:

малышу от 1 до 3 лет будет вполне достаточно минимального комплекта «песочница + качели»; дошколятам 3–5 лет наверняка понравятся домики и небольшие игровые центры — ведь именно в этом возрасте дети начинают увлекаться ролевыми играми; родителям ребят постарше (6+) имеет смысл задуматься о спортивном комплексе с турниками, лесенками и кольцом для игры в баскетбол.

Можно создать площадку своими руками, приобрести готовые элементы в магазине или заказать по индивидуальному проекту целый сказочный городок — основными требованиями всегда будут безопасность и прочность:

материалы, из которых сделаны конструкции, должны отвечать санитарным нормам; несущие детали должны быть абсолютно устойчивыми; опоры, если таковые имеются, необходимо надежно вкопать или даже забетонировать; все высокие элементы должны иметь ограду.

Песочница

Песочница — это, пожалуй, первое уличное игровое место для малыша. Каждый ребенок от 1,5 до 6 лет провел в ней немало часов — ползая, роясь, лепя куличики и варя кашу. Самый простой вариант — песочница из пластика. Классическая квадратная, круглая или овальная. В виде цветка, черепахи, божьей коровки, автомобиля или крепостной стены. Сделанная из беззастенчиво яркой пластмассы или искусно притворяющаяся деревянной… Варианты можно перечислять долго. Оставим в покое декор и поговорим о серьезных вещах: к примеру, сборная или монолитная? Достоинства сборной песочницы очевидны — она легко составляется из «защелкивающихся» сегментов и иногда даже трансформируется (к примеру, из заготовок для двух маленьких песочниц можно собрать одну большую). Кроме того, данная модель удобна в хранении — она легко убирается в сарай по окончании сезона. К тому же за счет «бездонности» в центр сборной песочницы можно с легкостью вкопать зонтик или столик. В песочницу монолитную зонтик не воткнуть. Да и шахту до центра Земли в ней не пророешь: максимальная глубина — какие-то 30 см. Зато такую конструкцию легко можно заполнить водой, и тогда она превратится в мини-бассейн. Существует и вариант «два в одном» — литая песочница из двух частей, в одной из которых можно копать, а в другой — пускать кораблики. Кстати, у подобных песочниц часто бывает крышка — и это весьма полезная деталь: во-первых, она сохранит песок сухим в непогоду; во-вторых, ни одна кошка не сможет порыться в этом обширном и привлекательном «лотке». Существует еще более сложная модель — песочница-стол, где под съемной столешницей есть и мини-песочница для стройки, и мини-бассейн. Конечно, посидеть внутри или искупаться ребенок не сможет, зато играть в кухню или строить гаражи для небольших машинок в ней необычайно удобно. Цены: в среднем пластиковые песочницы стоят от 700 до 3000 руб. Качели

Оптимальный вариант качелей для малыша — пластиковые качалки с удобным сиденьем (лучше со спинкой), ручками и небольшой амплитудой раскачивания. Такие качельки могут быть сделаны не только в виде привычной «лошадки», но и кораблика, банана или даже арбузной дольки. Если в семье несколько детей — имеет смысл приобрести многоместную качалку или агрегат старой доброй системы «чурбачок и доска», модифицированный и улучшенный (с сиденьем, а по возможности — и с защитным «буфером» под ним). Подвесные качели раньше были привилегией детей постарше, но сейчас есть варианты и для самых маленьких. Это может быть как просто «кресло с канатами», закрепленное на ветке, так и комплекс с готовыми опорами — широкими пластиковыми или надежно вкопанными и залитыми бетоном металлическими. Для малышей качели должны быть низкими, со снабженным спинкой сиденьем и защитной перекладиной Хитрости: приобретая качели, обязательно обратите внимание на расстояние между опорами (то, на чем висят качели) и стропами (то, на чем висит сиденье): если оно недостаточно велико, у вашего чада может появиться восхитительная возможность сломать руку или ногу. Цены: от 400 руб. за подвесные модели до 4000–8000 за изделия из металла. Горки

И эту старинную русскую «забаву» теперь вовсе не обязательно строить самому — готовые пластиковые горки удобны, компактны и безопасны. Как и в случае с качелями, основной критерий выбора — возраст владельца:

Для малышей до 3 лет подойдет конструкция 0,5–1 м в высоту, с пологим, защищенным бордюром спуском, широкими нескользящими ступеньками, поручнями, а лучше и с оградой на верхней площадке.

Ребятам от 3 лет стоит выбрать полутораметровую горку. Лестница здесь уже состоит не из ступеней, а из перекладин, но поручни по-прежнему необходимы. Желоб может быть не плоским, а волнистым и даже заканчиваться маленьким трамплином.

Бывают и двухуровневые модели, с «младшей» (низкой и плоской) и «старшей» (высокой и волнистой) горками. Такие сооружения с разнообразными спусками и всевозможными «лазалками», пожалуй, могут заменить целую детскую площадку. Хитрости: при покупке горки не забудьте пошатать выставочный экземпляр в магазине — если опоры недостаточно велики/крепки, и изделие «ходит из стороны в сторону», оно может запросто упасть на бок вместе со своим юным владельцем, к глубочайшему неудовольствию последнего. Отговорки продавцов «это витринный вариант и именно поэтому он так некрепок» не должны ввести вас в заблуждение: в обычных «полевых условиях» двухлетка скатывается с горки до 50 раз в день. Цены: от 3000 руб Домики

Самый незамысловатый (и недорогой) домишко — складная тканевая палатка на металлическом каркасе. В отличие от туристических палаток, такой дом не требует возни с колышками и растяжками и собирается в считанные минуты. У «сложных» вариантов есть окна, полог-«накомарник» и даже игровой туннель (так что можно устроить переход космонавтов из ракеты в марсианский купол). Складные палатки выпускаются для детей разного возраста — от 1–3 лет до 8–12. Но, приобретая такую модель, надо помнить, что обычный ветер легко может превратить «дом тканевый» в «дом летающий», а вооруженные ножницами детские лапки запросто устроят «дом дырявый». В случае если малыш чужд походной романтики и требует комфортабельного жилья с видами на морковные гряды, можно подарить ему сборный пластиковый домик. Сие строение может быть как простеньким и совсем небольшим, так и весьма солидным — с открывающейся дверью и окнами, верандой и сторожевой башней.

Существуют также интерактивные игровые домики, в которых одна стена представляет спортплощадку с баскетбольным щитом, вторая — бензозаправку, а третья — откидной магазинный прилавок. К некоторым примыкает «палисадник», из которого можно сделать песочницу, у других в дверной проем можно подвесить качели, а из окна съехать по приставной горке. Еще один небюджетный, но, тем не менее, замечательный вариант — дом-конструктор из пластиковых блоков (двери и мебель к такому гигантскому «лего» прилагаются). Цены: палатка — от 1000 руб. ; пластиковый дом — от 8000 руб. Спортивно-игровой комплекс

Если ваша цель — вырастить чемпиона мира во всех видах спорта разом, можно приобрести детский спортивно-игровой центр. Основу его составляет металлический каркас, на котором крепятся качели, турник, канатная лестница, сетки для лазания и баскетбольный щит (набор элементов может быть произволен). Спортивный центр приобретается на много лет, поэтому и требования к нему соответствующие: конструкция должна быть безопасной, износостойкой и устойчивой по отношению не только к своим юным владельцам, но и к перепадам температур. Хитрости: спортплощадка — удовольствие не из дешевых, да и заниматься на ней в гордом одиночестве малышу будет не так уж и весело. Отличный выход — скооперироваться с другими «дачниками», у которых тоже подрастают дети, купить «оборудование» вскладчину и установить его на «нейтральной территории» (в данном случае обсуждать, где именно будет располагаться площадка, нужно с председателем садоводческого товарищества). Цены: от 10000 руб. Бассейны

Каких-то двадцать лет назад бассейн на даче был элементом красивой жизни из кино. Конечно, большую стационарную купальню с белоснежными бортиками и бирюзовой водой может позволить себе не каждый, но для загородной жизни вполне достаточно ее пластикового аналога. Самый простой вариант — надувной бассейн, борта которого представляют собой кольца: чем их больше, тем выше конструкция, и наоборот. Поплавать в нем получится навряд ли, но для «просто поплескаться» его вполне хватит.

Никаких насосов не требуется — такие модели можно надуть самостоятельно. И — самое главное — из-за небольшого размера вода будет прогреваться очень быстро (в крайнем случае, туда можно вылить пару чайников с кипятком). Ступень выше — бассейн большого диаметра (от 2 м) с надувным верхним кольцом (оно накачивается автомобильным насосом или «лягушкой»). Система установки проста: укладываете бассейн на ровную поверхность, надуваете кольцо и с помощью садового шланга заливаете воду — под ее давлением изделие примет нужную форму. Но без сложностей, как водится, не обойтись: площадка под «водоем» должна быть не только идеально ровной (кстати, можно купить специальное покрытие), но и располагаться абсолютно горизонтально — в противном случае ваша «купель» будет крениться на сторону или вообще завалится на бок. Для монтажа каркасного бассейна бытовых навыков явно недостаточно. Сначала надо установить жесткую основу, затем закрепить на ней емкость — «мешок» из ПВХ, и наконец, залить воду. Зато требований к площадке тут меньше (она, конечно тоже должна быть горизонтальной, но небольшие погрешности не в счет), а прыгать и плескаться можно всласть, не боясь перевернуть конструкцию. Кроме того, каркасный бассейн — лучший выбор для любителей поплавать, ведь он может быть очень большим и — это важно! — с довольно высокими бортиками. Выбрав бассейн, позаботьтесь и о системе очистки. Листья и жучки, а также пыль, шерсть любимой собаки и многое другое имеет свойство падать в воду с дивной избирательностью. Конечно, если речь идет о крохотном малышачьем корытце — можно просто вылить воду и напустить новую, но в случае с большим каркасным бассейном такой подход вряд ли вас спасет. Проще (хотя и не дешевле) установить систему фильтрации, а в то время, когда бассейн «простаивает», прикрывать его специальной крышкой (они тоже продаются). Хитрости: в том случае, если вы выбрали очень большой бассейн, имеет смысл приобрести и систему подогрева — лето в средней полосе России не такое уж и жаркое, и вода может попросту не успеть прогреться. Цены: от 2000 до бесконечностиПокрытие

Покрытие площадки должно отвечать множеству разных требований: быть сухим — потому что дети часто садятся на землю, не слишком твердым — чтобы смягчить падение, не слишком рыхлым — чтобы не вязли колеса игрушечных машин и, конечно же, долговечным. Всем этим требованиям отвечают модели из переработанной резиновой крошки. Разноцветные и упругие, они безопасны, износоустойчивы и просты в уходе. Толстые резиновые «плиты» настилаются встык с помощью крепежных стальных штифтов, либо по специальной технологии резиновый пол «наливается» на всю площадку. Основной недостаток готовых покрытий — высокая цена.

Бюджетные варианты — утрамбованный песок (но он хорошо держит влагу) или травянистый газон. Для того чтобы трава не вытаптывалась, лучше сеять культуры, использующиеся для футбольных полей, или неприхотливые дикие растения (мятлик луговой, овсяница красная). А вот милого многим клевера лучше избегать — он нравится не только нам, но и пчелам. Когда трава отрастет на 10–12 см, ее следует подстричь: это усилит образование новых побегов. Такой газон надо косить два-три раза в месяц, оставляя короткий «ворс» высотой 6–8 см. Чтобы получилась ровная, красивая, устойчивая травянистая площадка, ухаживайте за ней и обязательно уничтожайте сорняки, особенно одуванчик и пырей. Ну а дальше — как в старом анекдоте про английский газон: каких-то 300 лет ухода — и он будет прекрасно выглядеть. Тихо шинами шурша

Если у вас найдутся четыре старые шины, несколько досок и инструменты — вы можете построить для ребенка роскошный кабриолет с деревянным корпусом, сиденьем-скамейкой и настоящими колесами. А уж если это чудо автомобилестроения получит старый руль от дедушкиной машины, народное признание ему гарантировано. Изменим условие — шина у вас всего одна, зато ну о-очень большая — тогда из нее может получиться отличная миниатюрная песочница. Особенно, если создать дренажный слой: подсыпать под «покрышку» слой гравия, застелить его в нескольких местах продырявленным полиэтиленом и только потом засыпать песок. Чтобы конструкция не выглядела слишком уныло — покрасьте ее акриловой краской (акрил быстро сохнет и практически не пахнет). Две половинки от разрезанной шины послужат амортизаторами для качелей-качалки. Просто вкопайте их в землю в «точках приземления» сиденья, так чтобы на поверхности оставался «горбик» высотой 15 см.

Чтобы создать уникальный вид транспорта, кроме шины вам понадобится квадратный лист фанеры толщиной 8–10 мм (для опоры), четыре мебельных ролика и несколько болтов с гайками и шайбами. Прикрепите ролики к фанере, сверху установите сиденье из шины (его можно приклеить на «жидкие гвозди») и покрасьте всю конструкцию акриловыми красками. Опознавательные знаки «Формулы-1» здесь будут необычайно уместны. Ось вращения мебельных роликов не зафиксирована строго, потому необычный самокат легко меняет направление движения. А чтобы повернуть, достаточно перенести центр тяжести тела на край покрышки. Конечно, по газону или песку такой тарантас не поедет, но на асфальтовой или бетонной дорожке вас ждет уверенный успех. Мы уже предлагали вам превратить дачный забор в доску для записей и мольберт юного художника. Почему бы не изготовить и менее мирное развлечение — мишень для дротиков, к примеру. Из чего ее просто сделать? Вы угадали, все из той же автомобильной шины. Шины закончились? Не печальтесь. Если у детей случился сезон «индейцев» или «разбойников» — можно сэкономить на покупке готового домика и построить шалаш по древней, проверенной веками технологии. Каркас собирается из воткнутых в землю и связанных сверху длинных шестов, а дальше — дело фантазии. Достаточно покрыть основу брезентом, разрисовать магическими узорами — и получится отличный вигвам. Еще один вариант — оплести домик вьющимися растениями, например, диким виноградом и плющом. Строению не хватает солидности? Придумайте вместе с ребенком флаг его «суверенного государства»! А чтобы поддерживать международное сообщение без мегафона — протяните от «взрослого дома» к «детскому» на ролике длинную, сложенную вдвое веревку. По веревочной почте можно передавать записки и даже небольшие посылки.