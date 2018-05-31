Омичек приглашают принять участие в конкурсе офисных красавиц

10 июня в Омске состоится кастинг на участие в международном конкурсе красоты «Мисс Офис — 2018». Принять участие в нём могут офисные сотрудницы, которые будут представлять регион в финале в Москве.

Международный конкурс красоты «Мисс Офис» — это ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья, учреждённый в 2010 году. За это время в оргкомитет конкурса пришло более 80 000 заявок.

В 2018 году конкурс продолжает искать самых красивых, талантливых, а главное офисных сотрудниц российских и зарубежных компаний. Чтобы стать участницей кастинга в Омске, необходимо заполнить анкету на официальном сайте конкурса красоты «Мисс Офис» до 10 июня. Участие в кастинге бесплатное.

Принять участие в отборочном туре может любая девушка, работающая в офисе (от секретаря до генерального директора) в возрасте от 18 до 30 лет. Семейное положение и наличие детей не имеют значения.

«С каждым годом мы расширяем зону нашего влияния. В этом году мы планируем охватить нашими кастингами не только российские города от Калининграда до Владивостока, но и выехать за пределы РФ — в Минск и Астану. Сами кастинги планируем совершенствовать, приближая их к формату региональных конкурсов красоты «Мисс Офис». Нам важно, чтобы девушки, прошедшие в Финал, помимо внешних данных, талантов и деловых качеств, имели опыт публичных выступлений и могли преодолеть страх сцены. Региональные кастинги как раз дают им такую возможность. Мы открываем сезон «Мисс Офис ̶ 2018» с большими планами, интересными идеями и новыми силами», — комментирует директор конкурса красоты Светлана Бобрикова.

В 2018 году по итогам 30-ти региональных кастингов будут отобраны 100 красавиц, которых допустят к интернет-голосованию за выход в финал. Лишь 30 финалисток будут приглашены в Москву на финальное шоу, где компетентное жюри выберет одну победительницу. Именно она уедет домой с главным призом — 2 миллиона рублей и званием «Мисс Офис — 2018».

Помимо главного приза в финале конкурса разыгрывают сказочные путешествия, модные гаджеты, ювелирные украшения, дизайнерские наряды, программы в лучших SPA-центрах, наборы элитных косметических линий и другие ценные призы.

Место проведения кастинга в Омске: ТЦ «Каскад», пр. Маркса, 24, начало в 15.00.