Чем занималась Анна Ярославна после свадьбы

19 мая 1051 года, в день Пятидесятницы, в Реймском соборе — месте коронации и венчаний французских королей — празднично звонили колокола. Они оповещали народ о королевской свадьбе. Генрих I из династии Капетингов брал в жены дочь «короля Георга из земли рутенов».

Девушке, стоявшей перед алтарем рука об руку с уже немолодым мужчиной, предстояло стать одной из самых ярких личностей в бурной французской истории, королевой Анной Русской. Нам она известна как Анна Ярославна.

Выбор мужа

Анна родилась предположительно в 1031 или 1036 году. Она была младшей дочерью великого князя киевского Ярослава Владимировича, в крещении получившего имя Георгий. Ярослав Владимирович, прозванный Мудрым, прославился своей активной внешней политикой. Он, в частности, предпочитал налаживать отношения и заключать союзы с европейскими государствами посредством брачных уз своих детей и родственников с членами королевских семей.

Сам Ярослав был женат на шведской принцессе Ингегерде, получившей в крещении имя Ирина. Свою сестру Ярослав выдал замуж за польского короля Казимира, старшую дочь Елизавету — за норвежского короля Харальда Сурового, вторую дочь Анастасию — за венгерского короля Андраша I. Сыновья Ярослава тоже были женаты на иноземных принцессах.

Анне повезло меньше всех. Франция, раздираемая феодальными войнами, в ту пору еще не была столь сильным королевством, как в более поздние времена. Первоначально Ярослав хотел выдать Анну за германского императора Генриха III, и это был бы, безусловно, более выгодный брак, но не получилось. И тут в Киев нагрянули послы из Франции.

Королю Генриху I на тот момент было уже далеко за сорок — возраст по тем временам почти старческий. Он был один раз женат и овдовел. Супруга умерла при родах, вместе с ней умер и неродившийся ребенок.

Королю нужен был наследник. Но тогда в Европе сложилась весьма непростая ситуация: все короли, герцоги и князья были в родстве между собой, и папа Римский, дабы прекратить кровосмесительные союзы, объявил, что отлучит от Церкви всякого, кто сочетается браком с родней ближе седьмого колена. Поэтому выбор пал на русскую княгиню. Она была знатна, состояла в родстве с многими королевскими домами, а о могуществе и богатстве ее отца ходили легенды. К тому же до Генриха дошла молва о том, что Анна очень хороша собой.

После свадьбы

Уже через год молодая жена подарила королю наследника, которого назвали Филиппом. После этого у королевской четы родились еще трое детей.

О том, как складывались отношения между Генрихом и Анной, судить сложно, поскольку хронисты, подробно описывая военные походы и политические неурядицы, редко останавливали свое внимание на частной жизни. Все, что известно о годах, когда Анна сидела на королевском троне рядом со своим мужем, основано на легендах, преданиях и более поздних романтических вымыслах.

Говорят, что народ прозвал Анну «рыжей» — за золотой цвет ее волос. Этот же цвет тщательно выписан и на средневековых миниатюрах, изображающих Анну. Говорят, что она была очень образована, во всяком случае на фоне французского королевского двора, где нередко знатные особы не умели читать. В Реймсе хранится Евангелие, написанное кириллицей. Это так называемое Реймское Евангелие, на нем присягали во время коронации все французские короли после Генриха I. Согласно легенде, это Евангелие привезла из Киева Анна.

На многих документах, вышедших из канцелярии короля, стоит надпись: «В присутствии жены моей Анны» или «С согласия жены моей Анны», что свидетельствует о серьезном влиянии молодой супруги на короля. Есть и письмо папы Николая II , датируемое 1059 годом, в котором сказано: «Слух о ваших добродетелях, восхитительная дева, дошел до наших ушей, и с великою радостью слышим мы, что вы выполняете в этом очень христианском государстве свои королевские обязанности с похвальным рвением и замечательным умом».

Многие историки склонны считать этот текст подлинным, но с небольшой оговоркой: письмо не столько восхваляет Анну, сколько указывает на ее чрезмерное рвение в государственных делах и рекомендует ей быть несколько скромнее.

Анна — вдова

В 1060 году Генрих умер. Регентом при малолетнем Филиппе был назначен Бодуэн Фландрский. Анна не была отстранена от управления королевством и сохранила влияние при дворе. Она участвовала в поездках юного короля по его владениям, на документах появлялась ее подпись кириллицей «Анна реина» («королева Анна»). А потом Анна вновь вышла замуж.

Счастливый брак

Рауль де Крепи был настоящим наказанием для французского королевского дома. Он относился к числу самых знатных господ Франции. Его владения составляли едва ли не половину тогдашней Франции. Всю свою жизнь проведя в распрях с соседями, Рауль де Крепи не очень-то опасался и самого короля, поскольку был богаче и сильнее монарха. В Анну он был, по-видимому, влюблен давно. Она овдовела, когда ей было около 30 лет. Она оставалась по-прежнему красивой, желанной и богатой. От мужа ей достались в наследство город Санлис и владения между Ланом и Шалоном.

Однажды во время охоты, которую Анна очень любила, пылкий граф де Крепи похитил вдовствующую королеву и увез в один из своих многочисленных замков.

Разгорелся страшный скандал. Рауль, который приходился родственником покойному королю, был женат. Эту проблему он разрешил довольно просто: обвинил свою жену в прелюбодеянии и добился развода. Гораздо сложнее было разрешить проблему, связанную с тем, что Анна была матерью короля Франции. Она покинула и Филиппа, и других своих детей, младшему из которых не было и семи лет.

Архиепископ Реймский Жерве писал папе Римскому: «Наша королева вступила в новый брак с графом Раулем, из-за чего король и весь двор в большом горе». Дело усугубила жалоба оболганной первой жены Рауля, с которой она обратилась в Рим.

В итоге в 1062 году Рауля де Крепи отлучили от Церкви. Новобрачным было запрещено появляться при дворе. Однако влюбленные наслаждались свободой, охотой и предавались разнообразным забавам в богатых владениях графа де Крепи. Через 9 лет, когда началась война с Фландрией и королю понадобились сильные союзники, с дерзкого графа сняли отлучение — пара вернулась ко двору. В 1074 году граф Рауль де Крепи умер.

Конец жизни

После своих скандальных похождений Анна не просто возвратилась в статусе королевы-матери, но и восстановила свое былое влияние. Есть сведения о том, что она управляла дворцовым хозяйством. Дни свои Анна окончила в основанной ею обители святого Винсента в Санлисе около 1089 года. Существует также легенда, что она вернулась на родину.