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Бывший муж Дженнифер Энистон проводит время с Эммой Стоун после тяжелого развода
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Бывший муж Дженнифер Энистон проводит время с Эммой Стоун после тяжелого развода 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В феврале этого года Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) и Джастин Теру (Justin Theroux) объявили о разводе после двух лет совместной жизни. Оказалось, что они уже год не живут вместе, так как актриса ревновала своего избранника к коллеге. Если Энистон после случившего перекрасилась и заметно похорошела, то Теру, то и дело стали замечать в компании хорошеньких девушек. В марте фотографы поймали его вместе с молодой художницей из Нью-Йорка — 25-летней Петрой Коллинз. Им сразу приписали роман.
Однако позже бывший супруг Энистон посетил афтепати Met Gala и ушел от туда вместе с Эммой Стоун (Emma Stone). А на днях они вдвоем прилетели во Францию. Папарацци засняли пару, когда они мило беседовали на террасе у дома. Теру расхаживал в одних шортах, оголив торс, а звезда «Ла-Ла Ленда», была облачена красную юбку и короткие брюки-клеш. Позже к ним подошла блондинка. Поклонники совершенно запутались и перестали понимать, к кому испытывает симпатию Джастин.
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Позже подлил масла в огонь журналист Дерек Бласберг. Он опубликовал фотографию, на которой актер запечатлен в бассейне вместе с Эммой Стоун, Сиенной Миллер и Лорой Хэрриер. Теперь пользователи Сети считают, что бывший муж Энистон пытается пережить тяжелый развод общаясь с друзьями, а также проводя время в компании красавиц коллег.
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