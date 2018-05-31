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Глава Краснодарского края пожаловался на халатное отношение должностных лиц к работе
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Глава Краснодарского края пожаловался на халатное отношение должностных лиц к работе 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев высказал недовольство работой чиновников. Об этом он сообщил в своем Twitter.
С начала 2018 года в администрацию региона поступило 39 тысяч обращений.
«Должностные лица спустя рукава относятся к своей работе, отвечают на жалобы, не выезжают на место», — отметил Вениамин Кондратьев.
Жителям некоторых районов даже пришлось обращаться за помощью к президенту России Владимиру Путину.
По словам губернатора, местные чиновники занимают не свои рабочие места. В противном случае подобных проблем не было бы.
Вениамин Кондратьев предложил создать в Краснодарском крае Центр по развитию науки и инноваций. Цель проекта — поддержать талантливую молодежь региона и интегрировать ее в бизнес.
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