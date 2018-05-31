Глава Краснодарского края пожаловался на халатное отношение должностных лиц к работе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев высказал недовольство работой чиновников. Об этом он сообщил в своем Twitter.

С начала 2018 года в администрацию региона поступило 39 тысяч обращений.

«Должностные лица спустя рукава относятся к своей работе, отвечают на жалобы, не выезжают на место», — отметил Вениамин Кондратьев.

Жителям некоторых районов даже пришлось обращаться за помощью к президенту России Владимиру Путину

По словам губернатора, местные чиновники занимают не свои рабочие места. В противном случае подобных проблем не было бы.

Вениамин Кондратьев предложил создать в Краснодарском крае Центр по развитию науки и инноваций. Цель проекта — поддержать талантливую молодежь региона и интегрировать ее в бизнес.