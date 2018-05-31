Почему может казаться, что все вокруг сердятся на вас

Некоторые люди испытывают большие трудности с распознаванием нейтрального выражения на окружающих лицах, даже если они абсолютно точны при интерпретации всех остальных эмоций. Психологи обратили внимание на это проблему и постарались разобраться, отчего так происходит.

В марте «Журнал социальных и личных отношений» опубликовал исследование людей, с детства наблюдавших за конфликтами между родителями. Оказалось, что многие из участников исследования никогда не учились правильно воспринимать нейтральное состояние лиц, потому что тратили все силы на распознание зарождающейся ссоры.

В левой колонке лица с «нейтральным» выражением. Национальный институт психического здоровья, США «Сердитые лица были для таких детей сигналом к отступлению в свою комнату», — говорит Элис Шермерхорн, психолог университета Вермонта и автор исследования. «Проявления нейтральности не требовали немедленных ответных действий, поэтому не представляли интереса».

Эти выводы основываются на предыдущих исследованиях, свидетельствующих о том, что депрессия, беспокойство и раздражительность могут повлиять на восприятие человеком лиц окружающих людей. Также было установлено, что взрослые, подвергшиеся жестокому или небрежному отношению или физическому насилию в детстве, чаще видят враждебность там, где её нет. Возникает замкнутый круг.

«Если вы думаете, что окружающие относятся к вам негативно, то и ваши реакции начинают соответствовать», — комментирует Абигайль Марш, директор Лаборатории социальной и аффективной нейронауки в Джорджтаунском университете.

В исследовании доктора Шермерхорн участвовали 99 детей в возрасте от 9 до 11 лет, проживающих со своими биологическими родителями. Поле заполнения анкеты, состоящей из пунктов вроде «Мои родители очень злятся, когда спорят», она проверила их способность оценивать эмоции в серии фотографий.

Первоначальная гипотеза заключалась в том, что дети с более высокими показателями наличия внутрисемейных конфликтов будут хуже справляться с распознаванием счастливых, сердитых и нейтральных лиц. Вместо этого она обнаружила, что дети в семьях с высоким уровнем конфликтов не хуже остальных распознают как негативные, так и позитивные эмоции.

«Они просто не могли точно определить нейтральное отношение», — сказала она.

Всем детям показывали фотографии одних и тех же молодых белых актёров. В реальной жизни лица людей не статичны и всё время меняются, что ограничивает применение многочисленных исследований в данной области. Дети одинаково часто оценивали нейтральное выражение как радостное или сердитое, что расходится с данными некоторых схожих экспериментов. И есть вероятность, что с возрастом количество ошибок может изменяться.

Тем не менее, результаты подтверждают точку зрения других исследователей в этой области. Позитивно настроенные люди лучше распознают положительные эмоции, а состояние депрессии и беспокойства позволяет увидеть негатив даже там, где его нет.

«Люди с тревожными расстройствами видят страх, когда его нет» и «неправильно классифицируют нейтральные выражения как сердитые, агрессивные или просто вообще негативные», — говорит доктор Марш.

Было обнаружено, что депрессия работает как фильтр, отсеивая признаки радости и счастья, и увеличивая признаки грусти или гнева. Однако, по некоторым данным, при желании люди могут приложить усилия и научиться смотреть на окружающих в более позитивном свете.

Мелисса Бротман, клинический нейробиолог из Национального института психического здоровья, занимается лечением детей с повышенной возбудимостью. Она также обнаружила у них тенденцию «воспринимать нейтральные лица как враждебные и страшные». Однако, в небольшом пилотном исследовании недельного тренинга оказалось достаточно, чтобы дети перестали воспринимать нейтральные выражения как агрессивные. Врачи и родители отметили, что настроение этих детей в целом улучшилось.

Итак, что делать, если вы взрослый человек и часто замечаете негативное отношение друзей и коллег? Доктор Шермерхорн рекомендует напоминать себе, что отсутствие позитива совершенно не означает наличие негатива. А может быть, вы просто очень чувствительный к линии бровей окружающих людей. Учёными установлено, что низкие и V-образные брови часто заставляют видеть агрессию даже у дружелюбно настроенного человека.