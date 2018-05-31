Фермеру из Истры помогут оформить земли для строительства дома

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил помочь оформить земли для строительства жилого дома вблизи фермы для жительницы подмосковной Истры, алгоритм перевода земель из одного статуса в другой будет продемонстрирован жителям региона.

К Воробьеву обратилась фермер из Истры Ирина Петрова с просьбой помочь в решении вопроса о строительстве рядом с фермой жилого дома.

«Давайте мы в следующем эфире расскажем этот алгоритм (перевода земли из сельхозназначения — ред.), как раз вместе с Ириной вы расскажете, как вы перевели ее земли и, соответственно, теперь она может строить на этой земле то, о чем она мечтает», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье» , обращаясь к первому заместителю председателя Мособлдумы, председателю Союза дачников Подмосковья Никите Чаплину

Фермер отметила, что, согласно федеральному закону, на земле сельскохозяйственного назначения фермер не может построить дом и жить рядом со своим фермерским хозяйством.

По словам Петровой, на ферме находится более 100 голов мелкого скота, из них больше половины — молочное поголовье.