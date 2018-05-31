Иностранные фермеры посетили сыроварню Олега Сироты в Истре

Делегация фермеров из 54 стран приехала на сыроварню Олега Сироты «Русский пармезан» в городской округ Истра. Участники первой в России Генеральной Ассамблеи фермеров посещают лучшие хозяйства.

После теплого приема иностранным гостям провели экскурсию, гидом выступил сам сыровар Олег Сирота. Первым делом он показал коровник, молочную ферму и сыроварню. От слов перешли к делу. Иностранцы продегустировали сыр и остались под впечатлением.

Источник фото: телеканал «360»

Кому-то сыр понравился, а кто заволновался — на рынке новый конкурент, сыр действительно хорош. Олег Сирота подлил масла в огонь: скоро российский сыр заполонит европейский рынок, это лишь вопрос времени.

Источник фото: телеканал «360»

Истринский фермер недавно выпустил сыр под названием «Новичок» специально для английских гурманов. Олег Сирота презентовал новинку Английскому послу. Олег шутит: после того как посол попробует этот сыр, распустит всех сыроваров в Англии.

Вместе с иностранными фермерами сыроварню посетил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин . Он рассказал, что подмосковные фермеры готовы делиться опытом, а также выразил надежду, что это объединит аграриев мира.

Источник фото: телеканал «360»

Генеральная Ассамблея Всемирной Организации фермеров началась 28 мая и продлится до 31 мая. Делегация заглянет в гости и к другим подмосковным фермерам. Планируется посещение «Крестьянского хозяйства Сунгоркина», питомника Савватеевых и хозяйства «Ройгас» в Шаховской.