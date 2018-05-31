Иностранных туристов на фан-фесте в Екатеринбурге удивят сувенирами магазина URALNation

До старта Чемпионата мира по футболу 2018 остаются считанные дни. В Екатеринбург уже приезжают первые туристы, готовые увезти из России не только незабываемые эмоции, но и сувенирную продукцию уральского производства. Так как шапкой-ушанкой и матрешкой с ярким свистком уже никого не удивишь, на фестивале болельщиков откроется сувенирный магазин URALNation с широким ассортиментом как традиционных, так и современных подарков с атмосферой Урала. «UralNation ориентирован как на приезжих, так и на внутренних туристов, путешествующих по России. Здесь можно найти как памятный сувенир, так и приятную мелочь для ежедневного использования» — говорят организаторы.

Мы посмотрели весь список товаров сувенирного магазина UralNationи составили гид для туриста. Итак, начнем. 1. Камень. Уральская школа резьбы по камню зародилась в XVIII веке. Региональные мастера издавна превращают каменные находки в удивительные произведения искусства, используя при этом минимальную обработку камней, чтобы подчеркнуть их природную красоту. Чем будем удивлять? Шкатулкой с полудрагоценными камнями и украшениями с орнаментом из растений Среднего Урала. 2. Металл. Родиной лаковой росписи по металлу считается Нижний Тагил. Уральские мастера опираются на региональные традиции, вырабатывая самобытные техники и приемы. Цветочные композиции, абстрактные орнаменты и узнаваемая цветовая палитра — все это знаменитые тагильские подносы, представленные в павильоне. Чем еще будем удивлять? Разброс изделий из металла самый широкий: от традиционного кокошника в современной обработки до сувенирной монеты «Счастливый пятак». 3. Береста История уральского бурачного промысла начиналась в древнем селении Таволги, облюбованном в XVII веке старообрядцами. Здесь изготовлением немудреных берестяных изделий занимались целыми семьями; мужчины — заготовкой сырья и созданием формы, женщины мудрили над украшением. Береста на Среднем Урале традиционно применялись для изготовления утилитарных предметов. Чем будем удивлять? Функциональным разнообразием. В лавке народных промыслов можно приобрести как музыкальные изделия — деревянные ложки и гусли, так и домашнюю утварь — лапти и авторские тарелки. 4. Текстиль Эстетические свойства ручного узорного ткачества уральских мастеров основываются на широком разнообразии элементов геометрического орнамента с хорошо выраженным ритмом и симметрией. Для русских крестьянских тканей характерна звучная цветовая гамма, основанная на традиционном сочетании красного с белым. Чем будем удивлять? Платками ручной работы с ярким орнаментом и льняным фартуком вышитым в народном стиле. На лавке «Народно-художественных промыслов России» помимо этого можно приобрести настоящий сибирский мёд и натуральную ореховую пасту. По-уральски вкусно и по-сибирски полезно.

5. Принты Картины уральских художников, принты молодых дизайнеров перенесенные на открытки, блокноты, наклейки, холсты.

Чем будем удивлять? Стикер-паками и необычной канцелярией от известных дизайнеров города