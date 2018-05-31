Звезды с обвисшей грудью: показывают и не стесняются

Еще в марте Чедера Эгрю, блогер из Великобритании, запустила в соцсетях флешмоб #SaggyBoobsMatter. Участницы акции выступают против пластической хирургии и хотят доказать, что любая форма груди прекрасна. Мы расскажем о звездах, которые, хотят они того или нет, этот флешмоб поддерживают.

Не ожидали, да? Подробности, которые были известны только верным подписчикам звезды в Instagram (которого уже нет). В свои 28 Дженнифер выглядит потрясающе. Но под очень хорошо подобранной одеждой Лоуренс прячет проблему: грудь молодой актрисы, судя по громким крикам западных таблоидов, выглядит на все сорок.

Дженнифер лишь пару раз промахнулась с выбором нарядов для публичных выходов и разместила одну фотографию в полупрозрачной майке и без белья. Но этого было достаточно, чтобы заработала машина сплетен. Пользователи Reddit, русскоязычные блогеры и СМИ долго и со вкусом комментировали фотографии Лоуренс с премьеры фильма «Красный воробей». И вырез слишком глубокий, и грудь обвисла, и вообще что это за #SaggyBoobsMatter?!

Что делать: просто следовать нашим советам.

Балерина всея Руси в любой непонятной ситуации садится на шпагат и щедро делится фотографиями в Instagram. Артистка всегда держала себя в строгом теле: бедра, ягодицы и живот для сорока двух лет выглядят отлично. Чего не скажешь о бюсте. Ее третий размер порядком обвис, груди разъехались к подмышкам.

Но несмотря на вал критических комментариев пользователей соцсетей, советы про форму бра и хирургов, Волочкова и бровью не ведет. Поворачивается левой, рабочей стороной, покупает еще один купальник без косточек и снова садится на шпагат.

Что делать: ничего, тут наука бессильна.

Коварная Маргери из «Игры Престолов» — Натали Дормер — большим размером груди не отличалась. И не стесняется предстать голой перед королем Джоффри и Генрихом VIII (сериал «Тюдоры»). А многие считают, что зря. Маленькая грудь актрисы выглядит уставшей и явно требует поддержки. Однако своими многочисленными полуобнаженными съемками и нарядами для красных дорожек актриса явно дает понять, что ее все устраивает.

Что делать: даже пара кусочков клейкой ленты решит проблему. Можно сделать подтяжку и увеличить грудь на размер. А чтобы результат действительно был отличным, контакты пластических хирургов нужно просить вот у этих звезд.

Самая высокооплачиваемая супермодель как раз и ввела моду на кокаиновый шик и нулевые размеры. Природа не наделила Кейт пышными формами, а к хирургам модель идти категорически отказалась. С возрастом даже такая маленькая грудь, как у Кейт, стала обвисать. Но Мосс этот факт игнорирует и с удовольствием продолжает сниматься, в том числе и в откровенных фотосессиях. Впрочем, в свои 44 Кейт выглядит неплохо, не хуже некоторых других звезд в возрасте.

Что делать: радоваться жизни и выбирать белье с поддержкой.

Линдси Пеланс

Звезда Playboy и фитнес-модель прославилась природным (как она утверждает) восьмым размером груди. Но такого внушительного богатства кожа, мышцы и спина модели явно не выдерживают. Бюст красотки свисает почти до талии.

Поклонники расходятся во мнениях. Кто-то считает, что большая грудь — это все равно красиво, и не так важно, как низко она болтается. А кто-то уверен, что все во Вселенной должно быть на своих местах, в том числе и грудь Линдси Пеланс.

Что делать: использовать корсетное белье и сходить на консультацию к пластическим хирургам, маммологу и ортопеду. С возрастом большая грудь дает осложнения на спину, да и полоски растяжек в бикини не скроешь.

Девушке почти 32 года, а выглядит она, мягко говоря, не очень. И если закрытые платья и макияж спасают ситуацию на официальных приемах, то летние выходы в купальнике — зрелище не для слабонервных. Оговоримся, Линдси «подарила себе грудь» в 16 лет, с первых гонораров. Но с тех пор к пластическим хирургам не обращалась. Или просто не признается, как и некоторые ее коллеги.

К чести Лохан, актриса взялась за себя: отказалась от вредных привычек, разгульного образа жизни, занялась своим телом (стала фанаткой ems-фитнеса) и внезапно приняла ислам. Впрочем, новая религия не мешает Линдси рекламировать свой клуб Lohan в Греции фотографией топлес и анонсировать новый проект #lohanbeachhouse.

Собирается ли Лохан решать проблему с грудью? Вроде нет, ее вполне устраивают такие формы. А для удачной фотографии нужно просто выбрать бра и поднять руки повыше.

Что делать: подтяжку и еще раз подтяжку, а с размером у Линдси все в порядке. Вот только позволит ли вероисповедание лечь под нож?

Леди Гага

Гравитация подействовала и на космическую диву Гагу. Ее асимметричная грудь вытянулась и грустно смотрит куда-то в район пупка. Но эпатажная певица верна себе: абсолютно не стесняется своей груди, выставляет ее напоказ в декольте и странных нарядах и даже не собирается прибегать к пластике.

Что делать: а есть ли смысл?!

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