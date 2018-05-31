В каком возрасте на Руси становились бабками

В наши дни бабками обычно называют пожилых женщин старше 70 лет, и это является не слишком уважительным по звучанию синонимом слова «старуха». Но в старину на Руси возрастные критерии были несколько иными.

Девки, молодухи, бабы

В XIX столетии девушки выходили замуж рано, в 15-17 лет. В 20 лет они считались уже «перестарками». В 35 у женщин были уже взрослые дети, и порой они становились бабушками. Кстати, это нашло отражение и в русской классике. К примеру, у Гоголя мы читаем: «Дверь нам открыла старуха лет сорока». Лев Толстой упоминает в одном из произведений про «княгиню Мариванну, старуху 36 лет».

Ничего удивительного тут нет. Продолжительность жизни в те времена была куда короче, чем теперь, и далеко не каждый доживал хотя бы до сорока лет. Кстати, по одной из версий, слово «сорок» означает «срок». Примерно столько изначально было отпущено человеку. А дальше уже зависело от состояния здоровья и различных обстоятельств.

На Руси статус женщины всегда четко связывался с её возрастом. Так, юных незамужних девушек звали девками или девицами. Молодых замужних женщин звали молодухами. После рождения ребенка женщина становилась бабой. Конечно, это касалось только женщин низшего сословия, крестьянок или крепостных.

Происхождение слова «бабка»

Само слово «баба» известно ещё с языческих времён. Оно присутствует во многих славянских, а также тюркских языках, и всегда имело множество значений. Например, «бабами» называли языческих каменных идолов.

Есть версия, что термин «баба» пришёл из санскрита. Слог «ба» означает «жить», «существовать», «быть», «всегда», «сейчас». Со старославянского «баба» переводится как «врата жизни».

Однако, согласно другой, гораздо более популярной гипотезе, происхождение у русских слова «баба» такое же, как у слов «мама», «няня», «тятя»: маленьким детям просто свойственно удваивать слоги, и «ба» превратилась в «бабу».

Возможно, так малыши называли женщин в семье, старших по возрасту, в отличие от матерей. «Мама» кормила их грудью, а «баба» — нет.

От слова «баба» родилось и слово «бабка». В этимологическом словаре Крылова говорится: «Это общеславянское слово образовано от существительного баба (в значении „мать отца или матери“) с помощью уменьшительно-ласкательного суффикса, но со временем стало восприниматься как самостоятельное слово, обозначающее родство». «Старая женщина, старуха», — так трактует значения слова автор другого этимологического словаря — Шанский.

Кого называли «бабками» на Руси?

Итак, первоначально, видимо, так звали бабушек, то есть слово обозначало степень родства. Но позднее так стали называть и других пожилых женщин. Причём вряд ли бабками их начинали называть с конкретного возраста. Скорее, тут имел значение статус женщины. Скажем, если у неё уже были взрослые дети, внуки, если закончился детородный период, то она имела полное «право» называться «бабкой».

Существует также теория, что «бабкой» могли называть мудрую, знающую женщину. Традиционно на Руси звали «бабами» и «бабками» знахарок, ворожей, повитух. Некоторые даже умудрялись совмещать все эти «обязанности».

Как сообщает этнограф Листова в работе «Русские обряды, обычаи и поверья, связанные с повивальной бабкой (вторая половина XIX — 20-е годы XX века)», в соответствии с традициями роль повивальной бабки могли исполнять только женщины рожавшие, но уже пережившие менопаузу, не живущие половой жизнью, желательно вдовые. Считалось, что в таком случае не будет проблем с «повитыми» детьми.

В основном это были женщины 40-50 лет и старше. Так что теоретически женщину на Руси могли называть «бабкой» по достижении примерно 40-летнего рубежа.