adidas представил новые бутсы Energy Mode в четырёх версиях

Сине-жёлтые Energy Mode X18+ улучшают скорость во время игры в коробке. Подошва с технологией Boost, заниженный «носок» Claw Collar и обновлённая форма пятки обеспечивают дополнительную фиксацию и устойчивость. Эту модель оценят поклонники бразильских нападающих Габриэла Жезуса Луиса Суареса . Бесшнуровой верх с сетчатым покрытием из ультратонкого волокна Skeletal Weave и мягкого материала Speed Mesh надёжно фиксирует стопу, при этом не ограничивая подвижность и позволяя контролировать мяч на максимальных скоростях.

Джесси Лингард и Юлиан Дракслер. Модель Predator 18+ чёрно-желтого цвета понравится фанатам полузащитников Месута Озила и Поля Погба . У этих бутс отсутствует шнуровка, а улучшенная технология обеспечивает поддержку подъёма стопы во время динамичных рывков. Подошва с применением технологии Boost и шипы для качественного сцепления возвращают энергию при каждом шаге. Верх Predator 18+ дополнен материалом, который гарантирует совершенный контакт с мячом при любых погодных условиях. Конструкция Anatomical Upper повторяет форму пятки и обеспечивает идеальную посадку. X18+ (Фото: adidas) Predator 18+ (Фото: adidas) Nemeziz 18+ (Фото: adidas) Copa 18 (Фото: adidas) Бутсы Nemeziz 18+ выпущены в ярко-оранжевом цвете и обеспечивают максимальную манёвренность на поле. Дополнительная поддержка щиколотки снижает риск травмы. Мягкий материал Agilityknit 2.0 гарантирует комфортную плотную посадку. В новых Nemeziz 18+ этим летом будут играть Роберто Фирмино

Красно-жёлтые Energy Mode Copa 18 стали новой версией модели, выпущенной специально для чемпионата мира в конце семидесятых годов. Спустя почти 40 лет эта пара по-прежнему остаётся популярной среди футболистов. Верх бутс выполнен из натуральной кожи со специальным тиснением. Двойной компрессионный язычок, внутренняя конструкция с амортизирующими вставками и новая стелька Ortholite обеспечивают неповторимую амортизацию и комфорт.

Новая коллекция Energy Mode уже доступна на официальном сайте. Статьи по теме adidas выпустил бутсы Nemeziz и X в новой расцветке Skystalker adidas Football перевыпустил легендарные бутсы Predator adidas Football и Дэвид Бекхэм выпустили совместную коллекцию футбольных бутс adidas представил три модели футбольных бутс в новой расцветке Pyro Storm

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