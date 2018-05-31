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Труд, физкультура и уединение — мой рецепт счастья
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Труд, физкультура и уединение — мой рецепт счастья 

7dach.ru 57 минут назад
Фото: 7dach.ru
Здравствуйте! Уже ни для кого не секрет, что перекопка огорода, прополка — это отличная замена физкультуре, да еще с пользой не только для здоровья, но и для будущих растений!
Результат труда
Сегодня я вам расскажу, какие работы в саду доставляют мне радость. Да-да, это мой секрет счастья))
Для меня идеально, когда я на огороде одна. Вчера так и сучилось: мама в поликлинику поехала, муж на работе, бабуля с дочкой на улице гуляют. Настал момент, я хватаю свою чудо-лопату, перчатки…
Инструменты…музыку.
Для атмосферы
И начинаем! Вот правда, я прямо в восторге пребывала)) Да, я люблю копать огород, может я и редкий вид, но я существую))
Место действия
Пока копаешь, можно обо всем спокойно подумать, никто не отвлекает. Можно спланировать будущие посадки, помечтать о скором урожае, о приятном вечере в кругу семьи.
Устали копать? Пора немного поработать ручками — выберем траву — тоже, скажу я вам, полезно — пальчики разрабатываем))
Процесс
Ну вот и подошла к концу работа, быстро и незаметно пролетело время, немного приятной усталости есть, пора попить прохладного кваса, ну или воды (кому как нравится).
Результат
И мышцы поработали, и мозг отдохнул, и для огорода польза — трудитесь с удовольствием, это тоже счастье, что есть время, которое можно провести с пользой для здоровья и для будущих растений, которые будут расти и радовать вас урожаем!
Спасибо за внимание!
Будьте счастливы!
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