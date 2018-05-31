В Екатеринбурге в контактном зоопарке петух расцарапал трехлетней девочке голову

В контактном зоопарке «Теремок» в Академическом районе во вторник произошел неприятный инцидент. Как написала в соцсетях екатеринбурженка Галина, она пришла туда с детьми в 10:30 и обратила внимание на то, что у животных были пустые кормушки, хотя обычно, по ее словам, в это время в них зерно и корм.

«Кролики залезали на руки в прямом смысле, за едой. Свинки пищали и бежали к нам, стоило приблизиться. Козы и курицы залезали на вольеры. На мой вопрос, почему животные голодные, сотрудница зоопарка ответила, что всех кормят только в обед и вечером (хотя две недели назад и утром у них был корм)», — написала женщина.

По ее словам, младшая трехлетняя дочь, покормив животных в клетках и поиграв с ними, стала гладить серого кота, растянувшегося около вольера со свинками. В это время сотрудница зоопарка вынесла корм для морских свинок.

«Курица и петух сразу вылетели из своего вольера к свинкам и стали клевать их корм. Ребенок рядом гладил кота. И тут черный петух прыгнул на голову дочери. Я даже не успела среагировать. Он подпрыгнул и еще раз приземлился на голову дочери. Оттолкнув его, я схватила дочь, но было поздно. Раны от когтей на лице, на губе, четыре раны на голове, за ушком, испуг, шок. От страха дочь описалась», — рассказала Галина.

Дальше, пишет женщина, она обработала раны хлоргексидином, который по ее просьбе дала сотрудница зоопарка, вызвала такси и повезла дочь в травмпункт на Куйбышева. Там девочку осмотрели, обработали ранки, сказали наблюдать за состоянием.

«Вернувшись в контактный зоопарк, я предложила девушке сфотографировать счет за медицинские услуги и возместить мне расходы. Замечу, что за все время после происшествия не было сказано элементарного «извините». А уж о предложении возместить расходы или вернуть деньги, заплаченные за вход и покупку еды для животных, я промолчу, так как сказать нечего. Вот я и думаю: что-то здесь не так. Мы с детьми пришли за положительными эмоциями, пообщаться с животными. А в итоге я увела напуганного, травмированного ребенка, успела побывать в больнице и покинула зоопарк в полном непонимании».

На наши сообщения Галина не ответила.

В контактном зоопарке E1.RU подтвердили, что такой инцидент был, и изложили свою версию произошедшего. По словам владельца «Теремка» Вячеслава Доронина, эта женщина и ее дети трех и шести лет — постоянные посетители зоопарка. Во вторник они снова пришли, и она оставила детей без присмотра.

— Ну и петух то ли поцарапал, то ли клюнул девочку, у нас никто и не понял, — сказал он. — Там две маленькие царапины, которые мы сразу же предложили обработать хлоргексидином, на что она категорически отказывалась и хотела перекись. Мы обработали в итоге тем и другим, салфетками и предложили антибиотик Банеоцин специально для таких ран. Девочке было не больно, девочка просто испугалась. Мы сразу предоставили все документы на животных, что они ничем не болеют. У нас буквально сегодня закончилась проверка в департаменте ветеринарии, все устроило их.

По словам Вячеслава, мать запаниковала, когда увидела, что царапины вспухли.

— На убеждение, что это обычная реакция организма, если кошка поцарапает, будет то же самое, она поехала в платный травмпункт, где сделали все то же самое — обработали хлоргексидином и забинтовали. При этом, пока ездила в травмпункт, второго ребёнка она оставила в зоопарке. Вернувшись, она сказала, что заплатила 1500 рублей — и, если начальство сочтет нужным, пусть оплатит, если нет, то нет, претензий не имеет. И потом пошли вот эти гневные комментарии.

— Вы не предлагали компенсацию?

— Нет. Это обычные царапины, куда большие ребенок может получить на улице, упав. Я не вижу смысла тем более компенсировать ее выбор платной клиники. Это ее выбор, не наш. Мы сделали абсолютно то же самое, что там.

— А вообще такие случае часто происходят в зоопарке?

— Не часто, но они бывают. Бывает, кролик может прикусить, когда ему даёшь морковь, палец начинает кровить, мы просто обрабатываем и всё.

— Женщина написала, что животные были голодными.

— У животных свой график и рацион кормления, разработанный на базе рационов муниципальных зоопарков совместно с ветеринарами. График и рацион утверждены ветеринарными органами. Кормление производится дважды в день: в 12 и 19 часов.

Кстати, в тот же день владелец зоопарка спасал из подвала дома на Краснолесья ондатру.